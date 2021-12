レブロン『トムとジェリー』限定リップクリーム“スウィート ユズ”の香りなど

レブロン(REVLON)は、『トムとジェリー』とコラボレーションした「レブロン キス シュガー スクラブ」「レブロン スキンライト プレスト パウダー N」を2021年12月15日(水)より数量限定で発売予定だ。

■レブロン“トムとジェリー”限定コスメ

“トムとジェリー”限定デザインのベースメイクに続き、コラボレーションコスメが登場。今回は、「レブロン キス シュガー スクラブ」と「レブロン スキンライト プレスト パウダー N」がパステルカラーを基調とした“トムとジェリー”の可愛らしい限定パッケージで展開される。

■“スウィート ユズ”の香りなど人気リップクリーム

「レブロン キス シュガー スクラブ」は、塗るだけで簡単に“つるつるリップ”が叶うコスメとして人気を博すリップクリーム。洗い流さなくてもよいシュガースクラブが唇の角質をやさしくケアし、3種類のフルーツオイルがしっとり保湿ケアしてくれる。日中はもちろんのこと、就寝前に使用すれば翌朝つやつやな唇へと導いてくれる。

今回は、「411 シュガー ミント」「412 スウィート ミント」「413 スウィート ユズ」がそれぞれチャーミングな“トムとジェリー”のイラストと心温まるメッセージが入った限定デザインで登場する。

■フェイス パウダーも“ピンクやブルー”の限定パッケージで

一方「レブロン スキンライト プレスト パウダー N」は、ベースメイクの仕上げにふんわり肌にのせるだけで、トーンアップしながら毛穴レスな肌へと導いれくれるフェイス パウダー。微小シルバーパールが入っているので、内側から発光するようなみずみずしいツヤ感もプラスしてくれる。「201 ライト ベージュ」はピンクのパッケージで、「202 ウォーム ベージュ」はブルーを貴重としたデザインで展開される。

■詳細

レブロン『トムとジェリー』コラボレーション

発売日:2021年12月15日(水)数量限定発売※予定

・レブロン キス シュガー スクラブ 全3色 各814円<限定パッケージ>

カラー:411、412、413

※商品の特性上、スクラブが均一でない場合がある

・レブロン スキンライト プレスト パウダー N 全2色 各1,980円<限定パッケージ>

カラー:201、202

【問い合わせ先】

レブロン株式会社

TEL:0120-803-117

TOM AND JERRY and all related characters and elements © & Turner Entertainment Co. (s21)