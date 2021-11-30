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ティア 愛知県豊田市に家族葬ホール「ティア豊田中央」開業
記事提供元：フィスコ
*14:34JST ティア---愛知県豊田市に家族葬ホール「ティア豊田中央」開業
ティア<2485>は26日、愛知県豊田市に家族葬ホール「ティア豊田中央」を12月4日に開業すると発表した。
ティア豊田中央は家族葬専用ホールで建物全体を一葬儀が貸し切って利用できることが特徴となっている。豊田市内では2店舗目の出店となり、運営は永田屋が行う。名鉄三河線豊田市駅より徒歩15分で、国道248号線沿いに位置する。《ST》
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