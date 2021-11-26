

*10:52JST 出来高変化率ランキング（10時台）～NZAM 400、MXSトピクスなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [11月26日 10:42 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<6227> AIメカテック 451400 63800 607.52% 3.25%

<7047> ポート 1230400 187660 555.65% 2.49%

<2634> NFS&P500ヘッジ有 96890 15502 525.02% -1.05%

<3091> ブロンコB 230500 52060 342.76% -3.43%

<3085> アークランド 411600 110600 272.15% 1%

<2526>* NZAM 400 2087 568.8 266.91% -1.77%

<3201> ニッケ 610300 168180 262.89% -1.85%

<5852> アーレスティ 358800 99500 260.6% -2.3%

<1320> ETF225 93904 26121.8 259.49% -2.17%

<1330> 上場225 68860 20376 237.95% -2.13%

<9369> キユソー流通 153500 45920 234.28% -0.35%

<1321> 225投信 341960 103216.6 231.3% -2.3%

<2211> 不二家 200900 63360 217.08% -0.49%

<8095> イワキ 746200 245720 203.68% -3.06%

<5232> 住阪セメ 577900 195300 195.9% 10.51%

<2792> ハニーズHD 222900 77700 186.87% -1.93%

<1348>* MXSトピクス 194050 74314 161.12% -1.71%

<2752> フジオフード 122500 47260 159.2% -1.59%

<2513>* NF外株ヘッジ無 77090 29956 157.34% -1.31%

<3349> コスモス薬品 550600 223280 146.6% 0.32%

<1655> iS500米 732732 310310.4 136.13% -1.28%

<1346>* MXS225 23326 10065.6 131.74% -2.16%

<1547>* 上場米国 240310 104654 129.62% -1.35%

<7590> タカショー 805200 351740 128.92% -13.28%

<6474> 不二越 87500 41120 112.79% -2.34%

<8966> 平和RE 2742 1300 110.92% 0.5%

<6082>* ライドオンE 177000 84540 109.37% 5.45%

<1580> 日経-1倍 64490 30804 109.36% 2.29%

<8977>* 阪急リート 2195 1056.6 107.74% 0.18%

<7091> LPF 26700 12960 106.02% -3.97%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》