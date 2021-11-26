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出来高変化率ランキング（10時台）～NZAM 400、MXSトピクスなどがランクイン

2021年11月26日 10:52

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記事提供元：フィスコ


*10:52JST 出来高変化率ランキング（10時台）～NZAM 400、MXSトピクスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[11月26日　10:42　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<6227> AIメカテック　　 451400 　63800　 607.52% 3.25%
<7047> ポート　　　　　　　1230400 　187660　 555.65% 2.49%
<2634> NFS&P500ヘッジ有　　　96890 　15502　 525.02% -1.05%
<3091> ブロンコB　　　　　230500 　52060　 342.76% -3.43%
<3085> アークランド　　　　411600 　110600　 272.15% 1%
<2526>* NZAM 400　　　2087 　568.8　 266.91% -1.77%
<3201> ニッケ　　　　　　　610300 　168180　 262.89% -1.85%
<5852> アーレスティ　　　　358800 　99500　 260.6% -2.3%
<1320> ETF225　　　　93904 　26121.8　 259.49% -2.17%
<1330> 上場225　　　　　68860 　20376　 237.95% -2.13%
<9369> キユソー流通　　　　153500 　45920　 234.28% -0.35%
<1321> 225投信　　　　　341960 　103216.6　 231.3% -2.3%
<2211> 不二家　　　　　　　200900 　63360　 217.08% -0.49%
<8095> イワキ　　　　　　　746200 　245720　 203.68% -3.06%
<5232> 住阪セメ　　　　　　577900 　195300　 195.9% 10.51%
<2792> ハニーズHD　　　　222900 　77700　 186.87% -1.93%
<1348>* MXSトピクス　　　194050 　74314　 161.12% -1.71%
<2752> フジオフード　　　　122500 　47260　 159.2% -1.59%
<2513>* NF外株ヘッジ無　　77090 　29956　 157.34% -1.31%
<3349> コスモス薬品　　　　550600 　223280　 146.6% 0.32%
<1655> iS500米　　　　　　　732732 　310310.4　 136.13% -1.28%
<1346>* MXS225　　　　23326 　10065.6　 131.74% -2.16%
<1547>* 上場米国　　　　　　240310 　104654　 129.62% -1.35%
<7590> タカショー　　　　　805200 　351740　 128.92% -13.28%
<6474> 不二越　　　　　　　87500 　41120　 112.79% -2.34%
<8966> 平和RE　　　　　　2742 　1300　 110.92% 0.5%
<6082>* ライドオンE　　　　177000 　84540　 109.37% 5.45%
<1580> 日経-1倍　　　　　　　64490 　30804　 109.36% 2.29%
<8977>* 阪急リート　　　　　2195 　1056.6　 107.74% 0.18%
<7091> LPF　　　　　　　26700 　12960　 106.02% -3.97%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》

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