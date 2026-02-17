*07:55JST 今日の為替市場ポイント：日米金利差を意識

16日の米ドル・円は、東京市場では152円64銭から153円39銭まで反発。欧米市場では153円22銭から153円64銭まで上昇し、153円51銭で取引終了。本日17日の米ドル・円は主に153円台で推移か。日米金利差を意識して米ドル・円は下げ渋る可能性がある。

報道によると、日本銀行の植田総裁は2月16日、官邸で高市首相と会談を行った。植田総裁は会談終了後に記者団に対して「一般的な経済・金融情勢の意見交換を行った」、「首相から政策について要望は特になかった」と伝えた。関係者によると、高市首相と植田総裁の個別会談は昨年11月18日以来2回目となる。前回の会談では植田総裁は、「物価と賃金が共に上昇するようなメカニズムが復活しつつある状況でインフレ率が2％で持続的・安定的にうまく着地するように徐々に金融緩和の度合いを調整している」と首相に説明している。今回の会談の具体的な内容は明らかにされていないが、高市政権は積極財政策を維持する可能性が高いとみられている。このため、日銀の金融政策は現政権の財政政策などに大きな影響を与えないようにすることが求められることになりそうだ。《CS》