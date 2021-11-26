11/26の強弱材料



*08:20JST 11/26

強気材料

・日経平均は上昇（29499.28、+196.62）

・1ドル＝115.30-40円

・欧州STOXX600は上昇（481.72、+2.03）

・米国景気の拡大

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・大阪夜間の日経225先物は下落（29510、-10）

・中国企業の信用不安

・米国の利上げ前倒し懸念

・コロナ流行の長期化

留意事項

・東京都区部消費者物価指数（11月）

・対外対内証券投資（先週）

・貿易統計（11月上旬）

・豪小売売上高（10月）

・台湾GDP（7-9月）

・ユーロ圏マネーサプライ （10月）

・米小売店セール集中日「ブラックフライデー」

・米株式市場は短縮取引（感謝祭翌日の金曜日）《NH》