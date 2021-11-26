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11/26の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:20JST 11/26
強気材料
・日経平均は上昇（29499.28、+196.62）
・1ドル＝115.30-40円
・欧州STOXX600は上昇（481.72、+2.03）
・米国景気の拡大
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・大阪夜間の日経225先物は下落（29510、-10）
・中国企業の信用不安
・米国の利上げ前倒し懸念
・コロナ流行の長期化
留意事項
・東京都区部消費者物価指数（11月）
・対外対内証券投資（先週）
・貿易統計（11月上旬）
・豪小売売上高（10月）
・台湾GDP（7-9月）
・ユーロ圏マネーサプライ （10月）
・米小売店セール集中日「ブラックフライデー」
・米株式市場は短縮取引（感謝祭翌日の金曜日）《NH》
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