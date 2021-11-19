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出来高変化率ランキング（10時台）～木村化、フロンティアIなどがランクイン

2021年11月19日 10:57

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記事提供元：フィスコ


*10:57JST 出来高変化率ランキング（10時台）～木村化、フロンティアIなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[11月19日　10:44　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<3823> アクロディア　　　 2074700 　268300　 673.28% 1.73%
<1571> 日経インバ　　　　　1213428 　162837.2　 645.18% 0%
<2479> ジェイテック　　　　3899700 　1004600　 288.18% -5.04%
<3252> 日商開発　　　　　　280000 　77720　 260.27% -1.07%
<6614> シキノハイテック　　282400 　84820　 232.94% 6.87%
<6875> メガチップス　　　　623500 　188040　 231.58% -0.31%
<2927> AFC-HD　　　　188400 　62760　 200.19% -6.41%
<6195> ホープ　　　　　　　1820600 　677360　 168.78% 33.2%
<4298> プロトコーポ　　　　83500 　33300　 150.75% 3.47%
<3687> Fスターズ　　　　　319800 　127700　 150.43% 10.48%
<3853> アステリア　　　　　863100 　347140　 148.63% 6.62%
<4392> FIG　　　　　　　592000 　240000　 146.67% 5.33%
<3091> ブロンコB　　　　　88900 　36820　 141.44% -1.23%
<6378>* 木村化　　　　　　　2932300 　1215220　 141.3% 8.63%
<7050>* フロンティアI　　　126800 　54060　 134.55% -10.25%
<7157>* ライフネット　　　　344900 　148120　 132.85% -9.39%
<3903> gumi　　　　　　1188100 　514300　 131.01% 1.77%
<3085> アークランド　　　　212600 　93040　 128.5% -1.16%
<5214> 日電硝　　　　　　　3195000 　1413900　 125.97% 0.37%
<6946> 日アビオ　　　　　　64200 　32600　 96.93% 3.41%
<4377> ワンキャリア　　　　228000 　119660　 90.54% -2.82%
<2975> スターマイカHD　　86000 　45360　 89.59% 2.17%
<3542>* VEGA　　　　　　37300 　20460　 82.31% -3.96%
<3046> ジンズHD　　　　　52400 　29060　 80.32% -2.36%
<6620> 宮越HD　　　　　　214900 　119200　 80.29% -0.57%
<3662> エイチーム　　　　　1239100 　688020　 80.1% -11.88%
<1976> 明星工　　　　　　　236000 　132500　 78.11% 4.13%
<6554>* エスユーエス　　　　1725200 　1013280　 70.26% 12.56%
<2563> iS500米H　　　171647 　101258.8　 69.51% 0.33%
<3333> あさひ　　　　　　　247700 　146700　 68.85% -0.37%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》

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