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出来高変化率ランキング（10時台）～木村化、フロンティアIなどがランクイン
*10:57JST 出来高変化率ランキング（10時台）～木村化、フロンティアIなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [11月19日 10:44 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<3823> アクロディア 2074700 268300 673.28% 1.73%
<1571> 日経インバ 1213428 162837.2 645.18% 0%
<2479> ジェイテック 3899700 1004600 288.18% -5.04%
<3252> 日商開発 280000 77720 260.27% -1.07%
<6614> シキノハイテック 282400 84820 232.94% 6.87%
<6875> メガチップス 623500 188040 231.58% -0.31%
<2927> AFC-HD 188400 62760 200.19% -6.41%
<6195> ホープ 1820600 677360 168.78% 33.2%
<4298> プロトコーポ 83500 33300 150.75% 3.47%
<3687> Fスターズ 319800 127700 150.43% 10.48%
<3853> アステリア 863100 347140 148.63% 6.62%
<4392> FIG 592000 240000 146.67% 5.33%
<3091> ブロンコB 88900 36820 141.44% -1.23%
<6378>* 木村化 2932300 1215220 141.3% 8.63%
<7050>* フロンティアI 126800 54060 134.55% -10.25%
<7157>* ライフネット 344900 148120 132.85% -9.39%
<3903> gumi 1188100 514300 131.01% 1.77%
<3085> アークランド 212600 93040 128.5% -1.16%
<5214> 日電硝 3195000 1413900 125.97% 0.37%
<6946> 日アビオ 64200 32600 96.93% 3.41%
<4377> ワンキャリア 228000 119660 90.54% -2.82%
<2975> スターマイカHD 86000 45360 89.59% 2.17%
<3542>* VEGA 37300 20460 82.31% -3.96%
<3046> ジンズHD 52400 29060 80.32% -2.36%
<6620> 宮越HD 214900 119200 80.29% -0.57%
<3662> エイチーム 1239100 688020 80.1% -11.88%
<1976> 明星工 236000 132500 78.11% 4.13%
<6554>* エスユーエス 1725200 1013280 70.26% 12.56%
<2563> iS500米H 171647 101258.8 69.51% 0.33%
<3333> あさひ 247700 146700 68.85% -0.37%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》
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