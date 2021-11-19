

*09:41JST 淺沼組<1852>---ストップ高買い気配、配当予想の大幅増額修正を好材料視

淺沼組<1852>はストップ高買い気配。前日に配当予想の増額修正を発表。22年3月期の配当予想を前回予想の260円から363円へ大幅に引き上げる（21年3月期257円）。中期3カ年計画も修正し、連結配当性向は従来の50％を変更し70％以上を新たに目指していく方針。昨日終値ベースの配当利回りが5.27％から7.36％に大きく上昇しており、高配当利回りを好材料視する動きが優勢に。《YN》