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出来高変化率ランキング（13時台）～プロジェクトC、メガチップスなどがランクイン

2021年11月18日 14:40

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記事提供元：フィスコ


*14:40JST 出来高変化率ランキング（13時台）～プロジェクトC、メガチップスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[11月18日　13:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<9246> プロジェクトC　　 　2351000 　129620　 1713.76% -3.93%
<6875> メガチップス　　　 　556600 　72320　 669.63% 16.63%
<6378> 木村化　　　　　　 　3131300 　500880　 525.16% 11.12%
<8783> GFA　　　　　　 　13253900 　2255020　 487.75% 2.42%
<9919> 関西スパ　　　　　 　561800 　102100　 450.24% 10.02%
<4390> ips　　　　　　 　768400 　144300　 432.50% 5.35%
<3680> ホットリンク　　　 　5022700 　1161620　 332.39% 12.48%
<3558> ロコンド　　　　　 　248000 　57680　 329.96% 3.2%
<7031> インバウンド　　　 　53900 　14220　 279.04% 5.96%
<6554> エスユーエス　　　 　2477000 　666000　 271.92% 10.9%
<6195>* ホープ　　　　　　 　1171900 　323220　 262.57% 23.36%
<4371> CCT　　　　　　 　659600 　190760　 245.77% -15.76%
<4523> エーザイ　　　　　 　2227700 　661400　 236.82% -9.1%
<3662> エイチーム　　　　 　1277800 　410420　 211.34% -11.93%
<4751> サイバー　　　　　 　8646400 　2866800　 201.60% 6.15%
<2929> ファーマフーズ　　 　1645000 　568100　 189.56% 4.53%
<4377> ワンキャリア　　　 　208400 　72720　 186.58% 8.74%
<3397> トリドールHD　　 　2842300 　996340　 185.27% -8.89%
<2039> 原油ベア　　　　　 　77921 　29208　 166.78% 2.26%
<7808> CSランバー　　　 　67400 　25420　 165.15% -10.3%
<6955>* FDK　　　　　　 　454200 　171740　 164.47% -8.29%
<8609> 岡三　　　　　　　 　609200 　233000　 161.46% 1.61%
<7734>* 理計器　　　　　　 　222300 　88860　 150.17% 9.31%
<4393>* バンクオブイノベ　 　449800 　187240　 140.23% 7.95%
<7715> 長野計器　　　　　 　617800 　265280　 132.89% 4.02%
<3431>* 宮地エンジ　　　　 　80300 　36260　 121.46% 3%
<9543> 静岡ガス　　　　　 　237500 　108400　 119.10% -2.86%
<3939>* カナミックN　　　 　187400 　85820　 118.36% -3.78%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》

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