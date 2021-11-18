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出来高変化率ランキング（13時台）～プロジェクトC、メガチップスなどがランクイン
*14:40JST 出来高変化率ランキング（13時台）～プロジェクトC、メガチップスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [11月18日 13:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<9246> プロジェクトC 2351000 129620 1713.76% -3.93%
<6875> メガチップス 556600 72320 669.63% 16.63%
<6378> 木村化 3131300 500880 525.16% 11.12%
<8783> GFA 13253900 2255020 487.75% 2.42%
<9919> 関西スパ 561800 102100 450.24% 10.02%
<4390> ips 768400 144300 432.50% 5.35%
<3680> ホットリンク 5022700 1161620 332.39% 12.48%
<3558> ロコンド 248000 57680 329.96% 3.2%
<7031> インバウンド 53900 14220 279.04% 5.96%
<6554> エスユーエス 2477000 666000 271.92% 10.9%
<6195>* ホープ 1171900 323220 262.57% 23.36%
<4371> CCT 659600 190760 245.77% -15.76%
<4523> エーザイ 2227700 661400 236.82% -9.1%
<3662> エイチーム 1277800 410420 211.34% -11.93%
<4751> サイバー 8646400 2866800 201.60% 6.15%
<2929> ファーマフーズ 1645000 568100 189.56% 4.53%
<4377> ワンキャリア 208400 72720 186.58% 8.74%
<3397> トリドールHD 2842300 996340 185.27% -8.89%
<2039> 原油ベア 77921 29208 166.78% 2.26%
<7808> CSランバー 67400 25420 165.15% -10.3%
<6955>* FDK 454200 171740 164.47% -8.29%
<8609> 岡三 609200 233000 161.46% 1.61%
<7734>* 理計器 222300 88860 150.17% 9.31%
<4393>* バンクオブイノベ 449800 187240 140.23% 7.95%
<7715> 長野計器 617800 265280 132.89% 4.02%
<3431>* 宮地エンジ 80300 36260 121.46% 3%
<9543> 静岡ガス 237500 108400 119.10% -2.86%
<3939>* カナミックN 187400 85820 118.36% -3.78%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》
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