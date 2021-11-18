

*02:16JST NY外為：ドル・円2017年3月来の高値から反落、ダウ一時200ドル超安

NY外為市場でドル・円は114円76銭から114円32銭まで続落した。心理的節目となる115円手前まで上昇し2017年3月来の高値を更新後は、利益確定売りや株安に伴うリスク回避の円買いが優勢となった。心理的節目の114円、基準線水準の113円85銭がサポートとなる。

ダウは一時200ドル超下落。米10年債利回りは1.645％から1.6129％まで低下した。《KY》