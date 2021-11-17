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出来高変化率ランキング（14時台）～iS日国際、ブロバンタワなどがランクイン

2021年11月17日 14:41

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記事提供元：フィスコ


*14:41JST 出来高変化率ランキング（14時台）～iS日国際、ブロバンタワなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [11月17日　14:30　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<4371> CCT　　　　　　 　774000 　10700　 7133.64% 44.55%
<6166> 中村超硬　　　　　 　9522300 　184160　 5070.67% 16.3%
<4777> ガーラ　　　　　　 　3385600 　294540　 1049.45% 17.98%
<8783> GFA　　　　　　 　5563600 　498600　 1015.84% 34.78%
<9610> ウィルソンLW　　 　286400 　29540　 869.53% 1.79%
<4169> エネチェンジ　　　 　1842100 　263580　 598.88% 8.22%
<9478> SEH&I　　　　 　1007500 　149260　 575.00% 6%
<6905> コーセル　　　　　 　315700 　49720　 534.96% -1.07%
<2561>* iS日国際　　　　 　181247 　31431.4　 476.64% 0.04%
<4592> サンバイオ　　　　 　1245800 　233360　 433.85% 3.85%
<3912> モバファク　　　　 　417100 　78500　 431.34% 11.08%
<4054> 日本情報　　　　　 　873300 　177480　 392.06% -2.55%
<4662> フォーカスS　　　 　369100 　81340　 353.77% 7.1%
<4175> coly　　　　　 　93000 　22460　 314.07% 2.27%
<2568> 上場NSQ　　　　 　133680 　36176　 269.53% 1.26%
<4490> ビザスク　　　　　 　352800 　100940　 249.51% -9.29%
<3962> チェンジ　　　　　 　5364800 　1574200　 240.80% 6.93%
<4582> シンバイオ　　　　 　12504200 　3671640　 240.56% 21.41%
<6937> 古河池　　　　　　 　715300 　217460　 228.93% 6.71%
<6616> トレックスセミ　　 　1097200 　342400　 220.44% 11.47%
<9307> 杉村倉　　　　　　 　82400 　26300　 213.31% -3.59%
<4075> ブレインズ　　　　 　182600 　58440　 212.46% -0.08%
<6955> FDK　　　　　　 　339400 　115000　 195.13% 6.34%
<8137> サンワテクノス　　 　123500 　42320　 191.82% 3.9%
<7965> 象印　　　　　　　 　683400 　239820　 184.96% -0.73%
<3906> ALBERT　　　 　130600 　46220　 182.56% 9.11%
<3776>* ブロバンタワ　　　 　935400 　333840　 180.19% 4.76%
<8153> モスフード　　　　 　118600 　43460　 172.89% -2.36%
<3431> 宮地エンジ　　　　 　72600 　26720　 171.71% 2.99%
<1482> iシェアーズ　　　 　265865 　99035.6　 168.45% -0.39%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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