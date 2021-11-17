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出来高変化率ランキング（14時台）～iS日国際、ブロバンタワなどがランクイン
*14:41JST 出来高変化率ランキング（14時台）～iS日国際、ブロバンタワなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [11月17日 14:30 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<4371> CCT 774000 10700 7133.64% 44.55%
<6166> 中村超硬 9522300 184160 5070.67% 16.3%
<4777> ガーラ 3385600 294540 1049.45% 17.98%
<8783> GFA 5563600 498600 1015.84% 34.78%
<9610> ウィルソンLW 286400 29540 869.53% 1.79%
<4169> エネチェンジ 1842100 263580 598.88% 8.22%
<9478> SEH&I 1007500 149260 575.00% 6%
<6905> コーセル 315700 49720 534.96% -1.07%
<2561>* iS日国際 181247 31431.4 476.64% 0.04%
<4592> サンバイオ 1245800 233360 433.85% 3.85%
<3912> モバファク 417100 78500 431.34% 11.08%
<4054> 日本情報 873300 177480 392.06% -2.55%
<4662> フォーカスS 369100 81340 353.77% 7.1%
<4175> coly 93000 22460 314.07% 2.27%
<2568> 上場NSQ 133680 36176 269.53% 1.26%
<4490> ビザスク 352800 100940 249.51% -9.29%
<3962> チェンジ 5364800 1574200 240.80% 6.93%
<4582> シンバイオ 12504200 3671640 240.56% 21.41%
<6937> 古河池 715300 217460 228.93% 6.71%
<6616> トレックスセミ 1097200 342400 220.44% 11.47%
<9307> 杉村倉 82400 26300 213.31% -3.59%
<4075> ブレインズ 182600 58440 212.46% -0.08%
<6955> FDK 339400 115000 195.13% 6.34%
<8137> サンワテクノス 123500 42320 191.82% 3.9%
<7965> 象印 683400 239820 184.96% -0.73%
<3906> ALBERT 130600 46220 182.56% 9.11%
<3776>* ブロバンタワ 935400 333840 180.19% 4.76%
<8153> モスフード 118600 43460 172.89% -2.36%
<3431> 宮地エンジ 72600 26720 171.71% 2.99%
<1482> iシェアーズ 265865 99035.6 168.45% -0.39%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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