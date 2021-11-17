ベルトラ　ストップ安、新株予約権3万3060個発行で希薄化懸念、23億円調達で海外事業再構築／新興市場スナップショット

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ストップ安。第三者割当で新株予約権計3万3060個（潜在株式数は330万6000株）を発行すると発表している。調達資金の約22.73億円（差引手取概算額）は海外事業の再構築に向けた投資（7.73億円）やプラットフォーム事業への投資（5.00億円）などに充てる。発行済株式数（3308万1400株）に対する潜在株式数の割合は9.99％になることから、将来の株式価値の希薄化が懸念され、売りが優勢となっているようだ。《ST》