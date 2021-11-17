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ＦＦＪ 大幅に3日続伸、プライム市場移行を目的に東証1部への市場変更申請／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*13:26JST <7092> ＦＦＪ 3225 +155
大幅に3日続伸。東証の新市場区分開始後にプライム市場へ移行することを目的として、東証1部への市場変更申請を10月15日付で行ったとしている。現在、東証の審査対応が継続中。プライム市場上場で社会的信用力を向上させ、投資家層を拡大して企業価値向上を図る。東証は22年4月から現在の市場区分をプライム市場、スタンダード市場、グロース市場の3区分に変更する計画を公表している。《ST》
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