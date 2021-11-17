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ＧＭＯＰＧ 大幅続伸、BNPLなど市場拡大を背景に国内証券が目標株価を引き上げ
記事提供元：フィスコ
*10:41JST ＧＭＯＰＧ---大幅続伸、BNPLなど市場拡大を背景に国内証券が目標株価を引き上げ
ＧＭＯＰＧ<3769>は大幅続伸。岩井コスモ証券は投資判断「A」継続で、目標株価を16000円から18000円に引き上げた。動画配信、物販、公共料金などのeコマース向けオンライン決済代行サービスの拡大が続き、22年9月期は2割超の営業増益を予想している。また、BNPL（後払い決済サービス）導入に向けた決済支援サービスの拡大も続くなか、キャッシュレス決済市場の拡大が同社の中長期的な支援材料に繋がるとみている。《YN》
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