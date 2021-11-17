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ティアンドエス 大幅に7日続伸、21年11月期の期末配当予想を8円に増額修正／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*10:34JST <4055> ティアンドエス 4280 +135
大幅に7日続伸。21年11月期の期末配当を従来予想の6.75円から8.00円（前期末実績は13.50円、1対2の株式分割前換算）に増額修正している。年間配当も同額。10月15日に公表した業績修正を踏まえ、配当性向10％程度を目途として見直した。ティアンドエスは同日、システム受託開発案件の受注が増加しているとして通期の営業利益予想を3.22億円から4.05億円（前期実績3.04億円）に引き上げていた。《ST》
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