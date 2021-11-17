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11/17の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:23JST 11/17
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（29808.12、+31.32）
・NYダウは上昇（36142.22、+54.77）
・ナスダック総合指数は上昇（15973.86、+120.01）
・シカゴ日経先物は上昇（29825、大阪日中比+55）
・1ドル114.70-80円
・SOX指数は上昇（3859.40、+65.64）
・VIX指数は下落（16.37、-0.12）
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・米原油先物は上昇（80.76、-0.12）
・米長期金利は上昇
・中国企業の信用不安
・米国の利上げ前倒し懸念
・コロナ流行の長期化
留意事項
・貿易統計（10月）
・コア機械受注（9月）
・国債買いオペ
・石油製品価格調査
・訪日外国人数（10月）
・ロシア国内総生産（GDP）（7-9月）
・英消費者物価指数（10月）
・英生産者物価産出指数（10月）
・ユーロ圏消費者物価指数（10月）
・米住宅着工件数（10月）
・米住宅建設許可件数（10月）
・米MBA住宅ローン申請指数（先週）《ST》
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