11/17の強弱材料



*08:23JST 11/17

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（29808.12、+31.32）

・NYダウは上昇（36142.22、+54.77）

・ナスダック総合指数は上昇（15973.86、+120.01）

・シカゴ日経先物は上昇（29825、大阪日中比+55）

・1ドル114.70-80円

・SOX指数は上昇（3859.40、+65.64）

・VIX指数は下落（16.37、-0.12）

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・米原油先物は上昇（80.76、-0.12）

・米長期金利は上昇

・中国企業の信用不安

・米国の利上げ前倒し懸念

・コロナ流行の長期化

留意事項

・貿易統計（10月）

・コア機械受注（9月）

・国債買いオペ

・石油製品価格調査

・訪日外国人数（10月）

・ロシア国内総生産（GDP）（7-9月）

・英消費者物価指数（10月）

・英生産者物価産出指数（10月）

・ユーロ圏消費者物価指数（10月）

・米住宅着工件数（10月）

・米住宅建設許可件数（10月）

・米MBA住宅ローン申請指数（先週）《ST》