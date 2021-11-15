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【市場反応】米11月NY連銀製造業景気指数、予想上回りドル堅調
記事提供元：フィスコ
*23:09JST 【市場反応】米11月NY連銀製造業景気指数、予想上回りドル堅調
米国の11月NY連銀製造業景気指数は30.9となった。10月19.8から予想以上に上昇した。
予想を上回る結果を受け、米国債相場は伸び悩み。10年債利回りは1.547％から1.556％まで上昇した。
ドルも堅調に推移し、ドル・円は113円85銭で底堅い展開。ユーロ・ドルは1.1448ドルから1.1443ドルへじり安推移した。
【経済指標】
・米・11月NY連銀製造業景気指数：30.9（予想：20.1、10月：19.8）《KY》
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