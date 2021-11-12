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東京機など／来週の買い需要
[来週の買い需要（表）]
コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 <7925> ;前澤化;368%;209000;0.09;1313;13 <1972> ;三晃金;312%;10600;3.23;2416;0 <8928> ;穴吹興産;290%;11600;3.26;2055;43 <1950> ;日本電設;279%;59700;0.28;1730;30 <3160> ;大光;256%;42000;0.06;716;1 <3541> ;農総研;243%;81500;1.74;471;-1 <8387> ;四国銀;182%;81500;0.33;745;13 <3198> ;SFPダイニン;176%;55300;1.44;1458;3 <6335> ;東京機;144%;53100;1.60;1706;-10 <9046> ;神電鉄;130%;5200;0.45;3445;25 <7678> ;あさくま;117%;700;2.00;1535;0 <2686> ;ジーフット;113%;118400;0.35;400;2 <1617> ;食品;100%;1;9.00;28830;80 <8207> ;テンアライド;97%;32200;0.30;316;1 <3549> ;クスリのアオキ;92%;27300;0.40;7700;20 <5410> ;合同鉄;92%;45500;8.33;1433;3 <5819> ;カナレ電気;91%;54800;0.36;1714;0 <7412> ;アトム;82%;264400;0.91;789;7 <6552> ;GameWith;80%;6600;2.89;525;1 <7322> ;三十三ＦＧ;74%;23000;1.10;1400;18
[コメント]
東京機の信用倍率は9月半ば以降は1倍台で推移している。足元では安値期日が継続しているため、9月高値の期日が来るまでは、需給状況は悪くない。《FA》
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