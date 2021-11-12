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出来高変化率ランキング（14時台）～SHOEI、カオナビなどがランクイン

2021年11月12日 14:44

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記事提供元：フィスコ


*14:44JST 出来高変化率ランキング（14時台）～SHOEI、カオナビなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [11月12日　14:33　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<1486> 上場米債ヘッジ無　 　15056 　218.4　 6793.77% 0.09%
<7862> トッパン・F　　　 　2748200 　76120　 3510.35% 16.94%
<6541> グレイステク　　　 　17549300 　537860　 3162.80% -10.36%
<7320> 日本リビング保証　 　364200 　25340　 1337.25% -13.07%
<4837> シダックス　　　　 　2203400 　162620　 1254.94% -1.81%
<7198> アルヒ　　　　　　 　2703000 　204380　 1222.54% -17.89%
<4933> I−ne　　　　　 　202900 　17140　 1083.78% 8.71%
<2594> キーコーヒー　　　 　173700 　16580　 947.65% -3.56%
<7071> アンビスHD　　　 　571900 　55140　 937.18% 13.36%
<6050> EG　　　　　　　 　864900 　84580　 922.58% 21.6%
<7060> ギークス　　　　　 　454600 　47480　 857.46% 11.76%
<3457> ハウスドゥ　　　　 　456500 　48680　 837.76% 11.71%
<6194> アトラエ　　　　　 　971800 　111360　 772.67% -13.44%
<2120> Lifull　　　 　3083000 　353740　 771.54% -16.19%
<9467> アルファポリス　　 　202500 　26260　 671.13% 10.88%
<5121> 藤倉コン　　　　　 　2311300 　303280　 662.10% 20.6%
<7094> NexTone　　 　683800 　93780　 629.15% 17.5%
<4068> ベイシス　　　　　 　236400 　32960　 617.23% 16%
<3319> GDO　　　　　　 　562500 　80120　 602.07% -12.83%
<5943> ノーリツ　　　　　 　513000 　73620　 596.82% -7.05%
<4435> カオナビ　　　　　 　197500 　28640　 589.59% 21.44%
<1833> 奥村組　　　　　　 　390100 　57460　 578.91% 14.15%
<4541> 日医工　　　　　　 　1531300 　235120　 551.28% -8.38%
<4051> GMO-FG　　　 　184500 　28480　 547.82% 19.29%
<7839>* SHOEI　　　　 　315700 　50960　 519.51% -2.17%
<3688> CARTAHD　　 　335300 　55560　 503.49% -6.85%
<5952> アマテイ　　　　　 　8864200 　1542080　 474.82% -7.89%
<1719> 安藤ハザマ　　　　 　2809500 　492240　 470.76% -3.92%
<2124> JACR　　　　　 　255100 　47340　 438.87% 6.83%
<2630> MXSS&P500ヘッジ無 　16991 　3276.2　 418.62% 0.17%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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