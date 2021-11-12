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出来高変化率ランキング（14時台）～SHOEI、カオナビなどがランクイン
*14:44JST 出来高変化率ランキング（14時台）～SHOEI、カオナビなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [11月12日 14:33 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<1486> 上場米債ヘッジ無 15056 218.4 6793.77% 0.09%
<7862> トッパン・F 2748200 76120 3510.35% 16.94%
<6541> グレイステク 17549300 537860 3162.80% -10.36%
<7320> 日本リビング保証 364200 25340 1337.25% -13.07%
<4837> シダックス 2203400 162620 1254.94% -1.81%
<7198> アルヒ 2703000 204380 1222.54% -17.89%
<4933> I−ne 202900 17140 1083.78% 8.71%
<2594> キーコーヒー 173700 16580 947.65% -3.56%
<7071> アンビスHD 571900 55140 937.18% 13.36%
<6050> EG 864900 84580 922.58% 21.6%
<7060> ギークス 454600 47480 857.46% 11.76%
<3457> ハウスドゥ 456500 48680 837.76% 11.71%
<6194> アトラエ 971800 111360 772.67% -13.44%
<2120> Lifull 3083000 353740 771.54% -16.19%
<9467> アルファポリス 202500 26260 671.13% 10.88%
<5121> 藤倉コン 2311300 303280 662.10% 20.6%
<7094> NexTone 683800 93780 629.15% 17.5%
<4068> ベイシス 236400 32960 617.23% 16%
<3319> GDO 562500 80120 602.07% -12.83%
<5943> ノーリツ 513000 73620 596.82% -7.05%
<4435> カオナビ 197500 28640 589.59% 21.44%
<1833> 奥村組 390100 57460 578.91% 14.15%
<4541> 日医工 1531300 235120 551.28% -8.38%
<4051> GMO-FG 184500 28480 547.82% 19.29%
<7839>* SHOEI 315700 50960 519.51% -2.17%
<3688> CARTAHD 335300 55560 503.49% -6.85%
<5952> アマテイ 8864200 1542080 474.82% -7.89%
<1719> 安藤ハザマ 2809500 492240 470.76% -3.92%
<2124> JACR 255100 47340 438.87% 6.83%
<2630> MXSS&P500ヘッジ無 16991 3276.2 418.62% 0.17%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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