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カオナビ ストップ高、22年3月期第2四半期の営業利益38.8％減も進捗率99％／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*13:18JST <4435> カオナビ 2832 +500
ストップ高。22年3月期第2四半期累計（21年4-9月）の営業利益を前年同期比38.8％減の0.99億円と発表している。利用企業数が15.9％増の2214社と伸長し、売上高は31.3％増の20.69億円に拡大した。ただ、売上原価（48.4％増）や販管費（35.9％増）が膨らんだことから減益となった。通期予想は1.00億円の黒字（前期実績は0.11億円の赤字）で据え置いた。進捗率は99％に達しており、上方修正への期待から買われているようだ。《ST》
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