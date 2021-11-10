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出来高変化率ランキング（14時台）～iFETPX、DITなどがランクイン
*14:54JST 出来高変化率ランキング（14時台）～iFETPX、DITなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [11月10日 14:44 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<2620> IS米国債1-3年ETF 318648 2886 10941.16% -0.04%
<6779> 日電波 2860800 222200 1187.49% 11.76%
<3772> ウェルス 246100 19160 1184.45% 18.02%
<7745> A＆D 1278700 107080 1094.15% 29.24%
<2563> iS500米H 355984 30923.8 1051.17% -0.33%
<6855> 電子材料 2909600 297480 878.08% 12.14%
<2625>* iFETPX 174963 18131.8 864.95% -0.54%
<3001> 片倉工業 909200 99460 814.14% 1.49%
<7375> リファインバスG 175500 20160 770.54% -1.22%
<1821> 三住建設 3060600 417840 632.48% -14.43%
<3676> デジタルハーツ 1017100 147080 591.53% 21.4%
<9281> タカラレーベン 4843 702.2 589.69% -3.53%
<6089> ウィルG 527400 79280 565.24% 16.23%
<4187> 大有機 427900 66080 547.55% 9.04%
<6104> 芝浦機械 725700 124560 482.61% 13.29%
<5110> 住友ゴム 4490100 774020 480.10% -13.29%
<2521> 上場米HE 1941900 363018 434.93% -0.49%
<8425> みずほリース 267900 50840 426.95% -8.76%
<8226> 理経 23103700 4579400 404.51% 25.16%
<3465> ケイアイスター 1120200 224120 399.82% 16.23%
<6996> ニチコン 2006600 403200 397.67% 7.57%
<4165> プレイド 1456000 292660 397.51% 19.39%
<3656> KLab 3865900 779760 395.78% 7.53%
<2432> DeNA 2158800 466880 362.39% -13.9%
<6750> エレコム 911200 198620 358.77% -10.74%
<6844> 新電元 458600 104420 339.19% -11.69%
<4574> 大幸薬品 970100 221760 337.45% 11.77%
<7089> フォースタ 512500 118560 332.27% 6.04%
<7952> 河合楽 87300 20540 325.02% 2.97%
<3916>* DIT 243200 57660 321.78% -10.18%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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