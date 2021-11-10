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出来高変化率ランキング（14時台）～iFETPX、DITなどがランクイン

2021年11月10日 14:54

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記事提供元：フィスコ


*14:54JST 出来高変化率ランキング（14時台）～iFETPX、DITなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [11月10日　14:44　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<2620> IS米国債1-3年ETF 　318648 　2886　 10941.16% -0.04%
<6779> 日電波　　　　　　 　2860800 　222200　 1187.49% 11.76%
<3772> ウェルス　　　　　 　246100 　19160　 1184.45% 18.02%
<7745> A＆D　　　　　　 　1278700 　107080　 1094.15% 29.24%
<2563> iS500米H　　 　355984 　30923.8　 1051.17% -0.33%
<6855> 電子材料　　　　　 　2909600 　297480　 878.08% 12.14%
<2625>* iFETPX　　　 　174963 　18131.8　 864.95% -0.54%
<3001> 片倉工業　　　　　 　909200 　99460　 814.14% 1.49%
<7375> リファインバスG　 　175500 　20160　 770.54% -1.22%
<1821> 三住建設　　　　　 　3060600 　417840　 632.48% -14.43%
<3676> デジタルハーツ　　 　1017100 　147080　 591.53% 21.4%
<9281> タカラレーベン　　 　4843 　702.2　 589.69% -3.53%
<6089> ウィルG　　　　　 　527400 　79280　 565.24% 16.23%
<4187> 大有機　　　　　　 　427900 　66080　 547.55% 9.04%
<6104> 芝浦機械　　　　　 　725700 　124560　 482.61% 13.29%
<5110> 住友ゴム　　　　　 　4490100 　774020　 480.10% -13.29%
<2521> 上場米HE　　　　 　1941900 　363018　 434.93% -0.49%
<8425> みずほリース　　　 　267900 　50840　 426.95% -8.76%
<8226> 理経　　　　　　　 　23103700 　4579400　 404.51% 25.16%
<3465> ケイアイスター　　 　1120200 　224120　 399.82% 16.23%
<6996> ニチコン　　　　　 　2006600 　403200　 397.67% 7.57%
<4165> プレイド　　　　　 　1456000 　292660　 397.51% 19.39%
<3656> KLab　　　　　 　3865900 　779760　 395.78% 7.53%
<2432> DeNA　　　　　 　2158800 　466880　 362.39% -13.9%
<6750> エレコム　　　　　 　911200 　198620　 358.77% -10.74%
<6844> 新電元　　　　　　 　458600 　104420　 339.19% -11.69%
<4574> 大幸薬品　　　　　 　970100 　221760　 337.45% 11.77%
<7089> フォースタ　　　　 　512500 　118560　 332.27% 6.04%
<7952> 河合楽　　　　　　 　87300 　20540　 325.02% 2.97%
<3916>* DIT　　　　　　 　243200 　57660　 321.78% -10.18%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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