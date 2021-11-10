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ＤｅＮＡ 急落、収益モメンタムの悪化継続をネガティブ視
記事提供元：フィスコ
*14:36JST ＤｅＮＡ---急落、収益モメンタムの悪化継続をネガティブ視
ＤｅＮＡ<2432>は急落。前日に上半期決算を発表、営業利益は133億円で前年同期比36.2％減益となった。7-9月期は、段階取得差益や損失補償金など一過性とみられる収益が押し上げ要因になったものの、スマホゲーム「スラムダンク」の反動減などで、同5.7％の減益となり、7-9月期売上高は市場予想を下振れての着地に。依然として収益モメンタムの悪化が継続しているとの見方が優勢に。《YN》
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