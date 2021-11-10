アイキューブド　ストップ高、22年6月期第1四半期の営業利益65.9％増、サービス導入社数が増加／新興市場スナップショット



*13:57JST <4495> アイキューブド 4600 +700

ストップ高。22年6月期第1四半期（21年7-9月）の営業利益を前年同期比65.9％増の2.32億円と発表している。リモートを活用した営業などを推進した結果、モバイル端末管理サービスなどの導入社数が前事業年度末比4.8％増の3555社に拡大した。シェア獲得や顧客ニーズに応えるための機能改善なども利益拡大に貢献した。通期予想は前期比28.6％増の7.32億円で据え置いた。進捗率は31.7％に達している。《ST》