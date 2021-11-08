関連記事
東証業種別ランキング：空運業が上昇率トップ
*15:41JST 東証業種別ランキング：空運業が上昇率トップ
空運業が上昇率トップ。そのほか海運業、鉱業、石油・石炭製品、精密機器なども上昇。一方、鉄鋼が下落率トップ。そのほか水産・農林業、建設業、その他製品、医薬品なども下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 空運業 ／ 224.85 ／ 4.68
2. 海運業 ／ 834.26 ／ 4.09
3. 鉱業 ／ 279.49 ／ 2.73
4. 石油・石炭製品 ／ 1,066.3 ／ 1.45
5. 精密機器 ／ 11,607.81 ／ 1.10
6. 陸運業 ／ 1,923.63 ／ 0.98
7. ゴム製品 ／ 3,599.55 ／ 0.88
8. 金属製品 ／ 1,348.31 ／ 0.63
9. 不動産業 ／ 1,526.74 ／ 0.61
10. 卸売業 ／ 1,897.81 ／ 0.52
11. 非鉄金属 ／ 990.69 ／ 0.49
12. パルプ・紙 ／ 513.44 ／ 0.39
13. 保険業 ／ 1,120.28 ／ 0.38
14. ガラス・土石製品 ／ 1,216.02 ／ 0.25
15. サービス業 ／ 3,285.27 ／ 0.13
16. 銀行業 ／ 146.38 ／ 0.12
17. 証券業 ／ 384.85 ／ 0.01
18. 繊維業 ／ 617.51 ／ -0.11
19. 化学工業 ／ 2,374.46 ／ -0.18
20. その他金融業 ／ 743.97 ／ -0.21
21. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,843.33 ／ -0.23
22. 電力・ガス業 ／ 321.67 ／ -0.29
23. 輸送用機器 ／ 3,459.46 ／ -0.36
24. 食料品 ／ 1,784.78 ／ -0.46
25. 電気機器 ／ 4,008.96 ／ -0.60
26. 機械 ／ 2,323.72 ／ -0.71
27. 情報・通信業 ／ 4,935.96 ／ -0.85
28. 小売業 ／ 1,409.8 ／ -1.01
29. 医薬品 ／ 3,088.1 ／ -1.19
30. その他製品 ／ 3,441.57 ／ -1.56
31. 建設業 ／ 1,166.87 ／ -1.91
32. 水産・農林業 ／ 488.1 ／ -2.22
33. 鉄鋼 ／ 444.44 ／ -2.72《FA》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 日経平均大引け：前週末比104.52円安の29507.05円 11/ 8 15:04
- 米国株見通し：上げ渋りか、短期的な調整を意識 11/ 8 14:50
- 日経平均は68円安、後場の値幅はここまで72円程度 11/ 8 14:46
- 日経平均は73円安、主要企業の決算発表続く 11/ 8 14:21
- 日経平均VIは小幅に低下、株価底堅く警戒感の広がりは限定的 11/ 8 13:56