

*15:41JST 東証業種別ランキング：空運業が上昇率トップ

空運業が上昇率トップ。そのほか海運業、鉱業、石油・石炭製品、精密機器なども上昇。一方、鉄鋼が下落率トップ。そのほか水産・農林業、建設業、その他製品、医薬品なども下落。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 空運業 ／ 224.85 ／ 4.68

2. 海運業 ／ 834.26 ／ 4.09

3. 鉱業 ／ 279.49 ／ 2.73

4. 石油・石炭製品 ／ 1,066.3 ／ 1.45

5. 精密機器 ／ 11,607.81 ／ 1.10

6. 陸運業 ／ 1,923.63 ／ 0.98

7. ゴム製品 ／ 3,599.55 ／ 0.88

8. 金属製品 ／ 1,348.31 ／ 0.63

9. 不動産業 ／ 1,526.74 ／ 0.61

10. 卸売業 ／ 1,897.81 ／ 0.52

11. 非鉄金属 ／ 990.69 ／ 0.49

12. パルプ・紙 ／ 513.44 ／ 0.39

13. 保険業 ／ 1,120.28 ／ 0.38

14. ガラス・土石製品 ／ 1,216.02 ／ 0.25

15. サービス業 ／ 3,285.27 ／ 0.13

16. 銀行業 ／ 146.38 ／ 0.12

17. 証券業 ／ 384.85 ／ 0.01

18. 繊維業 ／ 617.51 ／ -0.11

19. 化学工業 ／ 2,374.46 ／ -0.18

20. その他金融業 ／ 743.97 ／ -0.21

21. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,843.33 ／ -0.23

22. 電力・ガス業 ／ 321.67 ／ -0.29

23. 輸送用機器 ／ 3,459.46 ／ -0.36

24. 食料品 ／ 1,784.78 ／ -0.46

25. 電気機器 ／ 4,008.96 ／ -0.60

26. 機械 ／ 2,323.72 ／ -0.71

27. 情報・通信業 ／ 4,935.96 ／ -0.85

28. 小売業 ／ 1,409.8 ／ -1.01

29. 医薬品 ／ 3,088.1 ／ -1.19

30. その他製品 ／ 3,441.57 ／ -1.56

31. 建設業 ／ 1,166.87 ／ -1.91

32. 水産・農林業 ／ 488.1 ／ -2.22

33. 鉄鋼 ／ 444.44 ／ -2.72《FA》