

*17:34JST 5日の日本国債市場概況：債券先物は151円83銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2021年12月限

寄付151円73銭 高値151円84銭 安値151円69銭 引け151円83銭

売買高総計24828枚

2年 430回 -0.110％

5年 149回 -0.100％

10年 364回 0.055％

20年 178回 0.440％

債券先物12月限は、151円73銭で取引を開始。欧米の金利低下を受け、また、日本の国債増発懸念がやや後退したとの見方も出て、買いが優勢になり、151円69銭から151円84銭まで上げた。現物債の取引では、全年限が買われた。

＜米国債概況＞

2年債は0.43％、10年債は1.51％、30年債は1.94％近辺で推移。

債券利回りはやや低下。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は-0.24％、英国債は0.91％、オーストラリア10年債は1.80％、NZ10年債は2.54％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・19:00 ユーロ圏・9月小売売上高（前月比予想：+0.2％、8月：+0.3％）

・21:30 米・10月非農業部門雇用者数（予想：+45.0万人、9月：+19.4万人）

・21:30 米・10月失業率（予想：4.7％、9月：4.8％）

・21:30 米・10月平均時給（前年比予想：+4.9％、9月：+4.6％）

・21:30 カナダ・10月失業率（予想：6.8％、9月：6.9％）

・04:00 米・9月消費者信用残高（予想：+160.00億ドル、8月：+143.79億ドル）《KK》