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フォトシンス　初値1410円、公開価格を6.0％下回る、「Akerun入退室管理システム」提供／新興市場スナップショット

2021年11月5日 13:31

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記事提供元：フィスコ


*13:31JST <4379> フォトシンス 1414 -
公開価格（1500円）を6.0％下回る1410円で初値を付けた。主な事業はIoT関連機器やクラウド関連技術の研究開発で、IoT・クラウドサービス「Akerun入退室管理システム」を提供している。21年12月期の営業損益予想は10.28億円の赤字（単体ベースでの前期実績は6.67億円の赤字）。売上高は28.5％増の15.11億円に拡大するが、セールス部門の人員増加などで販管費が膨らむ見通し。第2四半期累計の実績は3.12億円の赤字だった。《ST》

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