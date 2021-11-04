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HANATOUR 大幅に続伸、第三者割当で新株166万株発行、15億円調達で需要回復に備え／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:51JST <6561> HANATOUR 820 +20
大幅に続伸。第三者割当で新株166万4700株を発行すると発表している。割当先は李炳燦社長と親会社のHANATOUR SERVICE INC.。募集後の持株比率は、李氏が20.06％、HANATOUR SERVICE INC.が54.45％。約15億円を調達し、新型コロナウイルス感染収束後の需要回復による運転資金の増加に備える。また、21年12月期第3四半期累計（21年1-9月）の営業損益は15.56億円の赤字（前年同期実績16.97億円の赤字）で着地している。通期予想は非開示。《ST》
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