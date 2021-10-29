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ノア x バブアーのジャケット、定番「ビデイル」＆「ビューフォート」を鮮やかカラーやチェック柄に

2021年10月29日 18:03

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記事提供元：ファッションプレス

　ノア(NOAH)とバブアー(Barbour)のコラボレーションジャケットが、2021年10月28日(木)、ア クラブハウス、ノア ヌードル ショップ、およびドーバー ストリート マーケット ギンザにて発売される。

■定番ジャケットの素材をアレンジ

　コラボレーションでは、バブアーを代表する「ビデイル(BEDALE)」と「ビューフォート(BEAUFORT)」をベースにしたジャケットを用意する。

　「ビデイル」ジャケットでは、従来のワックスの代わりに撥水性のあるドライクロスを採用。ブルーやイエロー、マゼンタなど、鮮やかなカラーリングも特徴だ。

　一方で「ビューフォート」では、通常のレインシェルではなく、フィールドコートとして着用できるウール素材で仕上げた。カラーは、マゼンタやブラウン、チェックを用意する。

■詳細

　ノア x バブアー
発売日：2021年10月28日(木)
取扱店舗：ノア クラブハウスノア ヌードル ショップドーバー ストリート マーケット ギンザ
・ノア バブアー ビデイル 59,400円
・ノア バブアー ビューフォート 89,980円

【問い合わせ先】
・ノア クラブハウス
TEL：03-5413-5030
・ノア ヌードル ショップ
TEL：06-6535-7010

※本記事はファッションプレスニュースから配信されたものです。ファッションプレスでは、ブランド、デザイナー情報、歴史などファッション業界の情報をお届けしています。

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