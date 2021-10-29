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ノア x バブアーのジャケット、定番「ビデイル」＆「ビューフォート」を鮮やかカラーやチェック柄に
記事提供元：ファッションプレス
ノア(NOAH)とバブアー(Barbour)のコラボレーションジャケットが、2021年10月28日(木)、ア クラブハウス、ノア ヌードル ショップ、およびドーバー ストリート マーケット ギンザにて発売される。
■定番ジャケットの素材をアレンジ
コラボレーションでは、バブアーを代表する「ビデイル(BEDALE)」と「ビューフォート(BEAUFORT)」をベースにしたジャケットを用意する。
「ビデイル」ジャケットでは、従来のワックスの代わりに撥水性のあるドライクロスを採用。ブルーやイエロー、マゼンタなど、鮮やかなカラーリングも特徴だ。
一方で「ビューフォート」では、通常のレインシェルではなく、フィールドコートとして着用できるウール素材で仕上げた。カラーは、マゼンタやブラウン、チェックを用意する。
■詳細
ノア x バブアー
発売日：2021年10月28日(木)
取扱店舗：ノア クラブハウス、ノア ヌードル ショップ、ドーバー ストリート マーケット ギンザ
・ノア バブアー ビデイル 59,400円
・ノア バブアー ビューフォート 89,980円
【問い合わせ先】
・ノア クラブハウス
TEL：03-5413-5030
・ノア ヌードル ショップ
TEL：06-6535-7010
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