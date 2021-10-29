ノア x バブアーのジャケット、定番「ビデイル」＆「ビューフォート」を鮮やかカラーやチェック柄に

ノア(NOAH)とバブアー(Barbour)のコラボレーションジャケットが、2021年10月28日(木)、ア クラブハウス、ノア ヌードル ショップ、およびドーバー ストリート マーケット ギンザにて発売される。

■定番ジャケットの素材をアレンジ

コラボレーションでは、バブアーを代表する「ビデイル(BEDALE)」と「ビューフォート(BEAUFORT)」をベースにしたジャケットを用意する。

「ビデイル」ジャケットでは、従来のワックスの代わりに撥水性のあるドライクロスを採用。ブルーやイエロー、マゼンタなど、鮮やかなカラーリングも特徴だ。

一方で「ビューフォート」では、通常のレインシェルではなく、フィールドコートとして着用できるウール素材で仕上げた。カラーは、マゼンタやブラウン、チェックを用意する。

■詳細

ノア x バブアー

発売日：2021年10月28日(木)

取扱店舗：ノア クラブハウス、ノア ヌードル ショップ、ドーバー ストリート マーケット ギンザ

・ノア バブアー ビデイル 59,400円

・ノア バブアー ビューフォート 89,980円

【問い合わせ先】

・ノア クラブハウス

TEL：03-5413-5030

・ノア ヌードル ショップ

TEL：06-6535-7010