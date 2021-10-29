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NY外為：ドル・円113円半ばまで回復、低調な米7年債入札受け長期金利上昇
記事提供元：フィスコ
*02:20JST NY外為：ドル・円113円半ばまで回復、低調な米7年債入札受け長期金利上昇
米財務省は620億ドル規模の7年債入札を実施した。結果で最高落札利回りは1.461％。テイルはプラス1.1BP。過去6回入札平均の1.232％を上回った。応札倍率は2.25倍と、過去6回入札平均の2.32倍を下回り需要は低調だった。外国中銀を含む間接入札者の落札比率は63.9％と、過去6回入札平均の59.4％を上回った。
低調な入札結果を受けて、米国債相場は下落。10年債利回りは1.54％から1.58％まで上昇した。ドル・円は113円26銭の安値から113円56銭まで上昇。ユーロ・ドルは1.1682ドルで伸び悩んだ。《KY》
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