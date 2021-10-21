

*00:29JST NY外為：商品通貨上昇、NY原油価格が上昇に転じる、週次在庫統計受け

NY外為市場では商品通貨が上昇した。ドル・カナダは1.2360カナダドルから1.2319カナダドルまで下落し日中安値を更新。カナダ円は92円35銭から92円81銭まで上昇。

豪ドル・ドルは0.7481ドルから0.7515ドルまで上昇し7月7日来の高値を更新した。豪ドル円は85円50銭から85円89銭まで上昇し2018年2月来の高値を更新。NZドル・ドルは0.7164ドルから0.7204ドルまで上昇し6月来の高値を更新した。

NZドル円は81円84銭から82円35銭まで上昇し 2017年9月以降ほぼ3年ぶり高値



NY原油先物は朝方81ドル台まで下落していたが、週次在庫統計後、上昇に転じ83.55ドルまで上昇。7年ぶりの高水準で推移した。《KY》