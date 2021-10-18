関連記事
CSランバー ストップ高買い気配、22年5月期の営業利益予想22.50億-24.50億円、年間配当は80円に増額／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*11:23JST <7808> CSランバー 2382 カ -
ストップ高買い気配。従来未定としていた22年5月期の営業利益予想を22.50億-24.50億円（前期実績14.08億円）と発表している。木材価格の高騰・供給不足の影響があるものの、プレカットの出荷が堅調に推移したほか、生産効率・配送効率の向上が進んでいるため。木材価格の変動の激しさなどを踏まえ、レンジでの開示とした。年間配当予想は80.00円（普通配当60.00円、記念配当20.00円。前期実績50.00円）に増額する。《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- エネチェンジ 年初来高値、電力切替サービスのオーベラスを子会社化、取得価額3.58億円／新興市場スナップショット 10/18 09:48
- ＪＴＯＷＥＲ 大幅に3日続伸、楽天モバイルと資本提携、ネットワーク整備でインフラシェアリング推進／新興市場スナップショット 10/18 09:28
- 新興市場見通し：足元堅調でも懸念残る、直近IPO銘柄賑わうも荒い値動き 10/16 15:10
- JASDAQ平均は続伸、投資家心理改善で終日買い優勢／JASDAQ市況 10/15 16:54
- マザーズ指数は大幅続伸、主力IT株堅調、好決算銘柄は大幅高／マザーズ市況 10/15 16:31