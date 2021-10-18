CSランバー　ストップ高買い気配、22年5月期の営業利益予想22.50億-24.50億円、年間配当は80円に増額／新興市場スナップショット

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ストップ高買い気配。従来未定としていた22年5月期の営業利益予想を22.50億-24.50億円（前期実績14.08億円）と発表している。木材価格の高騰・供給不足の影響があるものの、プレカットの出荷が堅調に推移したほか、生産効率・配送効率の向上が進んでいるため。木材価格の変動の激しさなどを踏まえ、レンジでの開示とした。年間配当予想は80.00円（普通配当60.00円、記念配当20.00円。前期実績50.00円）に増額する。《ST》