USJ“全員主役”の新パレード「NO LIMIT! パレード」パーク初登場のポケモンやマリオも参加

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(以下:USJ)は、新パレード「NO LIMIT! パレード」を、2022年春から1年間にわたって開催する。

■USJ、“全員主役”の新パレード「NO LIMIT! パレード」

およそ1年半ぶりのデイタイム・パレードとなる「NO LIMIT! パレード」は、従来の観覧型パレードのイメージを大きく超える、“全員主役”の参加型エンターテイメント。まるでダンスパーティのような一体感を生む演出により、参加するゲストそれぞれが主役のように踊って夢中になれるパレードになるという。

■パーク初登場のポケモンやマリオも参加

パレードには、ミニオンやハローキティなどパークでおなじみの人気キャラクターはもちろん、マリオをはじめとする任天堂のゲームの仲間たち、先日USJとのアライアンス締結が発表されたばかりのポケモンも参加。1960年代のロックから現代のEDMまで、幅広いパーティーミュージックに合わせて、それぞれの世界観を表現する魅力的なダンスを披露してくれる。

■概要

USJ 新パレード「NO LIMIT! パレード」

開催時期:2022年春〜

