エンバイオＨＤ　年初来高値、北海道の太陽光発電所を取得、22年7月竣工で発電出力2000kW／新興市場スナップショット



*14:09JST <6092> エンバイオＨＤ 778 +87

年初来高値。自然エネルギー事業を手掛ける子会社のアルタイル・ソーラーが北海道の太陽光発電所の権利及び地上権を取得したと発表している。取得価額は非開示だが、21年3月期の純資産（53.17億円）の30％を大きく下回る額という。発電出力は約2000kW（DC）。工事完了後に売電による収益を獲得する計画で、竣工日は22年7月の予定。売上及び利益は23年3月期に計上する。《ST》