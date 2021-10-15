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NY外為：トルコリラ過去最安値更新、大統領の中銀メンバー解任で金利先安感、政局への不安
記事提供元：フィスコ
*02:22JST NY外為：トルコリラ過去最安値更新、大統領の中銀メンバー解任で金利先安感、政局への不安
NY外為市場ではトルコリラ売りが継続した。ドル・リラは9.14リラから9.1964リラまで上昇し過去最高値を更新した。リラ円は12円35銭前後で過去最安値付近での推移が続いた。
トルコのエルドアン大統領は13日、同氏の利下げ意向に反する中央銀行の3名の金融政策委員を解任したことが引き続き影響した。金利先安感に加えて、政府への独裁制への不安もリラ売りに繋がった。《KY》
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