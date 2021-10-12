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【M&A速報：2021/10/12（2）】美濃窯業<5356>、岩佐機械工業を買収

2021年10月12日 16:32

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記事提供元：フィスコ


*16:32JST 【M&A速報：2021/10/12（2）】美濃窯業<5356>、岩佐機械工業を買収
■美濃窯業<5356>、ロータリーキルン等装置のエンジニアリング・設計・製作事業の岩佐機械工業を買収

■繊維専門商社の豊島、主要取引先のライトオン<7445>に追加出資

■ユーザーヒアリングを高速化させるリサーチプラットフォーム「Zerone」運営のトリピア、資金調達を実施

■キッチンカー事業展開のmuuve、サムライインキュベート運営ファンドから資金調達を実施

■リプロセル<4978>、細胞医薬品「ステムカイマル」共同開発提携先の台湾Steminent社に追加出資

■SHIFT<3697>、子会社でシステムのトラブルシュート事業展開のAiritechを株式交換により完全子会社化

■光通信<9435>グループ、日本コンピュータ・ダイナミクス<4783>に追加出資　出資比率10.10％に

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《FA》

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