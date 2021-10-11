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ザ・ビューティフルピープル、アーカイブ生地を使った“マルチカラー”ダッフルコート - 伊勢丹新宿店で

2021年10月11日 16:57

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記事提供元：ファッションプレス

　ビューティフルピープル(beautiful people)のスタンダードライン「ザ・ビューティフルピープル(THE / a beautiful people)」から、限定のトレンチコートとダッフルコートが登場。2021年10月13日(水)から10月19日(火)まで開催される伊勢丹新宿店の期間限定イベントにて販売される。

■限定のトレンチコート＆ダッフルコート

　ザ・ビューティフルピープルは、ブランドを象徴するトレンチコートやライダースジャケットをリニューアルし、ダッフルコートやテーラードジャケットなどの定番アイテムを展開するスタンダードラインだ。

　その限定アイテムとして、別注のトレンチコートとダッフルコートが登場。トレンチコートは、世界最高峰のオーガニックコットン「アルティメイトピマ」の上品な素材感はそのままに、フロントはベージュ、バックはブラックのバイカラーで仕上げた。

　一方でダッフルコートは、過去のコレクションで使用された生地を組み合わせ、マルチカラーで構成している。

　なお、伊勢丹新宿店にて開催される期間限定イベントでは、ザ・ビューティフルピープルのアイテムが一挙にラインナップ。トレンチコートやライダースジャケット、ダブルブレスト仕様のテーラードジャケットなどを取り揃える。

■詳細

　ザ・ビューティフルピープル 期間限定イベント
期間：2021年10月13日(水)〜10月19日(火)
場所：伊勢丹新宿店 本館2階=TOKYOクローゼット
住所：東京都新宿区新宿3-14-1
限定アイテム：
・ultimate pima THE / a bicolor trench coat 198,000円〈5点限定〉
カラー：ベージュ×ブラック
サイズ：140 / 150 / 160 / 190
・pile melton THE / a multi duffle coat 132,000円〈6点限定〉
カラー：マルチ
サイズ：140 / 150 / 160 / 170 / 190

※本記事はファッションプレスニュースから配信されたものです。ファッションプレスでは、ブランド、デザイナー情報、歴史などファッション業界の情報をお届けしています。

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