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地域新聞社　大幅に続伸、ショーケースと地域限定サブスク広告で業務提携／新興市場スナップショット

2021年10月11日 14:42

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記事提供元：フィスコ


*14:42JST <2164> 地域新聞社 598 +24
大幅に続伸。ショーケース<3909>が地域新聞社と地域限定サブスクリプション型広告サービスの実証実験を軸とした業務提携契約を締結したと発表し、買い材料視されている。千葉、埼玉、茨城各県の中小企業のDX化・デジタル化をサポートする狙い。21年8月期の営業損益予想を0.51億円の赤字とし、前期実績（2.05億円の赤字）から縮小すると開示したことも好感されているようだ。《ST》

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