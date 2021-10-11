関連記事
地域新聞社 大幅に続伸、ショーケースと地域限定サブスク広告で業務提携／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*14:42JST <2164> 地域新聞社 598 +24
大幅に続伸。ショーケース<3909>が地域新聞社と地域限定サブスクリプション型広告サービスの実証実験を軸とした業務提携契約を締結したと発表し、買い材料視されている。千葉、埼玉、茨城各県の中小企業のDX化・デジタル化をサポートする狙い。21年8月期の営業損益予想を0.51億円の赤字とし、前期実績（2.05億円の赤字）から縮小すると開示したことも好感されているようだ。《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- ｉーｐｌｕｇ 大幅に3日続伸、9月末のリクルーティングサービスの企業登録数が30.9％増／新興市場スナップショット 10/11 14:26
- ミクロン精密 大幅に3日ぶり反落、22年8月期営業利益予想は29.9％増も材料出尽くし、21年8月期は減益／新興市場スナップショット 10/11 14:14
- ＨＫＳ 大幅に3日続伸、21年8月期の営業利益予想を上方修正、自動車のアフターパーツ好調／新興市場スナップショット 10/11 11:21
- メディア 大幅に3日続伸、22年8月期の営業利益予想は89.1％増、21年8月期は黒字転換／新興市場スナップショット 10/11 10:04
- ＫＧ情報 年初来高値、21年12月期の営業損益予想を上方修正、費用抑制で黒字転換／新興市場スナップショット 10/11 09:33