ネットマーケティングは累計マッチング組数37%増加など注目され大きく出直る

■マッチングアプリ『Omiai』、9月も好調で累計会員数は24%増加

ネットマーケティング<6175>(東1)は10月8日、飛び出すように大きく出直り、午前10時20分過ぎには9%高の532円(46円高)まで上げる場面を見せて今年5月21日以来の500円台を回復している。7日に発表した9月の月次動向「メディア事業『Omiai』会員数とマッチング組数の推移」の累計会員数が24.4%増加するなど引き続き好調で、注目し直されている。

恋愛成就のきっかけを提供するマッチングアプリ『Omiai』を運営し、7日15時過ぎに9月の月次動向「メディア事業『Omiai』会員数とマッチング組数の推移」を発表。累計会員数は742.1万人(前年同期比24.4%増)となり、累計マッチング組数は7414.1万組(同37.2%増)となった。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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