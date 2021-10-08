

*06:24JST 米国株式市場は続伸、 債務不履行回避を好感（7日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（7日）

DEC21

Ｏ 27730（ドル建て）

Ｈ 28180

Ｌ 27600

Ｃ 28075 大証比+255（イブニング比+15）

Vol 9350



DEC21

Ｏ 27690（円建て）

Ｈ 28155

Ｌ 27575

Ｃ 28050 大証比+230（イブニング比-10）

Vol 39014

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（7日）

トヨタ<7203>、ソニーG<6758>、ソフトバンクG<9984>、ファナック<6954>、ファースト

リテ<9983>、任天堂<7974>、ＨＯＹＡ<7741>、富士通<6702>、富士フイルム<4901>、資

生堂<4911>、セコム<9735>、ＡＮＡ<9202>、日東電<6988>など、対東証比較（1ドル11

1.63円換算）で全般堅調。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 （TM） トヨタ 169.47 2.50 1892 23

6758 （SONY） ソニーG 106.08 0.52 11842 147

9432 （NTTYY） NTT 28.16 -0.01 3144 35

9984 （SFTBY） ソフトバンクＧ 27.36 0.64 6108 159

6954 （FANUY） ファナック 20.42 0.28 22795 370

8306 （MUFG） 三菱ＵＦＪ 5.88 -0.05 656 5.2

9983 （FRCOY） ファーストリテイ 65.02 1.32 72582 1112

7974 （NTDOY） 任天堂 56.65 0.87 50591 441

7267 （HMC） ホンダ 30.22 0.40 3373 41

7741 （HOCPY） ＨＯＹＡ 148.47 -0.06 16574 249

6902 （DNZOY） デンソー 32.76 0.59 7314 118

8316 （SMFG） 三井住友 7.04 0.00 3929 25

8001 （ITOCY） 伊藤忠 57.91 0.88 3232 50

4901 （FUJIY） 富士フイルム 77.61 -0.35 8664 92

8766 （TKOMY） 東京海上ＨＤ 54.79 0.91 6116 91

8031 （MITSY） 三井物 447.67 3.67 2499 42

8411 （MFG） みずほＦＧ 2.85 0.01 1591 25.5

6702 （FJTSY） 富士通 34.61 0.05 19318 138

5108 （BRDCY） ブリヂストン 23.31 0.12 5204 74

7751 （CAJ） キヤノン 23.95 0.25 2674 47.5

6503 （MIELY） 三菱電 27.17 0.37 1516 22.5

4911 （SSDOY） 資生堂 71.04 2.70 7930 116

7733 （OCPNY） オリンパス 20.85 0.25 2327 20

8591 （IX） オリックス 96.22 1.75 2148 32.5

6301 （KMTUY） コマツ 24.10 0.55 2690 53.5

6723 （RNECY） ルネサス 5.86 0.00 1309 10

1925 （DWAHY） 大和ハウス 32.89 0.53 3672 51

4523 （ESALY） エーザイ 72.29 0.49 8070 36

8802 （MITEY） 菱地所 15.53 0.00 1734 24

8267 （AONNY） イオン 23.78 -1.18 2654 43.5

7201 （NSANY） 日産自 9.63 0.17 537 12.3

6645 （OMRNY） オムロン 91.29 1.45 10191 151

8053 （SSUMY） 住友商 14.20 -0.10 1585 19.5

2503 （KNBWY） キリン 19.00 0.04 2121 12.5

9735 （SOMLY） セコム 17.98 0.22 8026 67

8604 （NMR） 野村ＨＤ 4.95 0.00 553 4.9

2802 （AJINY） 味の素 29.20 0.39 3260 38

8002 （MARUY） 丸紅 83.38 -0.22 931 14.8

3407 （AHKSY） 旭化成 20.68 -0.07 1154 18

1928 （SKHSY） 積水ハウス 20.91 0.15 2334 30.5

7270 （FUJHY） SUBARU 9.24 0.17 2063 20.5

6586 （MKTAY） マキタ 50.12 0.16 5595 95

8309 （SUTNY） 三井トラスト 3.52 -0.01 3935 76

6762 （TTDKY） ＴＤＫ 98.22 0.07 3655 20

9202 （ALNPY） ＡＮＡ 5.08 0.00 2838 113.5

5201 （ASGLY） ＡＧＣ 9.97 0.28 5565 35

3402 （TRYIY） 東レ 12.87 0.14 718 10.6

7202 （ISUZY） いすゞ 13.35 0.47 1490 21

6988 （NDEKY） 日東電 33.51 -0.16 7481 61

6479 （MNBEY） ミネベア 45.86 0.24 2560 -31

（時価総額上位50位、1ドル111.63円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（7日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

9202 （ALNPY） ＡＮＡ 5.08 2838 113.5 4.17

1801 （TISCY） 大成建 8.41 3755 135 3.73

9984 （SFTBY） ソフトバンクＧ 27.36 6108 159 2.67

6471 （NPSKY） 日精工 14.00 781 18 2.36

7201 （NSANY） 日産自 9.63 537 12.3 2.34

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（7日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

7752 （RICOY） リコー 10.02 1119 -24 -2.10

6952 （CSIOY） カシオ 143.25 1599 -24 -1.48

6479 （MNBEY） ミネベア 45.86 2560 -31 -1.20

5631 （JPSWY） 日製鋼 12.94 2888 -1 -0.03

3101 （TYOBY） 東洋紡 11.80 1317 0 0.00



「米国株式市場概況」（7日）

ＮＹＤＯＷ

終値：34754.94 前日比：337.95

始値：34509.72 高値：34975.19 安値：34509.72

年初来高値：35631.19 年初来安値：29856.30

前年最高値：19987.63 前年最安値：15450.56

Ｎａｓｄａｑ

終値：14654.02 前日比：152.11

始値：14631.80 高値：14755.72 安値：14615.14

年初来高値：15403.44 年初来安値：12397.05

前年最高値：5512.37 前年最安値：4209.76

Ｓ＆Ｐ５００

終値：4399.76 前日比：36.21

始値：4383.73 高値：4429.97 安値：4383.73

年初来高値：4545.85 年初来安値：3662.71

前年最高値：2277.53 前年最安値：1810.10

米30年国債 2.126％ 米10年国債 1.573％



米国株式市場は続伸。ダウ平均は337.95ドル高の34754.94ドル、ナスダックは152.11ポ

イント高の14654.02で取引を終了した。失業保険申請件数が予想以上に減少したため雇

用回復期待に、寄り付き後、上昇。その後、民主党のシューマー上院院内総務は、債務

上限問題において12月までの延長で合意したことを明らかにしたため、債務不履行は当

面回避できるとの安心感に上げ幅を拡大した。セクター別では自動車・自動車部品、耐

久消費財・アパレルが上昇した一方で、電気通信サービスが下落。

短文投稿サイトのツイッター(TWTR)は傘下のモバイル向け広告サービスを手掛けるMoPu

b（モパブ）を売却、中核事業に注力する方針が好感され、買われた。また、製薬会社

のファイザー（PFE）は5−11歳子供の新型コロナワクチン緊急使用許可を当局に申請し

たとの報道を好感し、上昇。自動車メーカーのゼネラル・モーターズ（GM）やフォード

（F）は値上げや電気自動車への戦略移行が好感され、それぞれ上昇した。衣料品メー

カーのリーバイ・ストラウス（LEVI）は昨日引け後に発表した第3四半期の好決算が好

感され上昇。一方、冷凍ポテト製品の製造・供給を手掛けるラム・ウェストン・ホール

ディングス（LW）は四半期の売り上げが予想を下回ったほか、見通し引き下げに失望し

売られた。

投資家の恐怖心理を示すVIX指数は9月末以来初めて20を下回った。

Horiko Capital Management LLC《FA》