関連記事
テイツー 大幅高、22年2月期の営業利益予想を上方修正、期末配当1円、6年ぶり復配／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*11:22JST <7610> テイツー 82 +7
大幅高。22年2月期の営業利益を従来予想の5.00億円から9.50億円（前期実績9.29億円）に上方修正している。新型コロナウイルス感染拡大に伴う巣ごもり需要で上半期に来店客が増えたため。期末配当も従来予想の無配から1.00円（前期末実績は無配）に増額修正した。構造改革による収益基盤の強化や財務体質の安定化が実現したことを勘案した。復配は16年2月期以来6年ぶり。年間配当は同額となる。《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- ＦＲＯＮＴＥＯ 大幅に反発、三菱UFJモルガン・スタンレーが顧客応対の通話解析システム導入／新興市場スナップショット 10/ 4 09:43
- ドーン 大幅に3日続伸、映像通報システム「Live119」がいばらき消防指令センターで試行運用／新興市場スナップショット 10/ 4 09:21
- 新興市場見通し：米長期金利の上昇一服で底堅さ発揮、IPOは来週2社 10/ 2 14:35
- JASDAQ平均は続落、日経平均急落に連れ安も相対的に底堅く／JASDAQ市況 10/ 1 17:00
- マザーズ指数は続伸、主力IT株に根強く買い、エネチェンジ急伸／マザーズ市況 10/ 1 16:42