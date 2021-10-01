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今日の注目スケジュール：有効求人倍率、日銀短観、製造業PMIなど

2021年10月1日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：有効求人倍率、日銀短観、製造業PMIなど
＜国内＞
08:30　有効求人倍率(8月)　1.14倍　1.15倍
08:30　失業率(8月)　2.9％　2.8％
08:50　日銀短観(大企業製造業DI)(7-9月)　13　14
08:50　日銀金融政策決定会合における主な意見(9月21、22日分)
09:30　製造業PMI(9月)　　51.2
14:00　消費者態度指数(9月)　38.7　36.7
14:00　自動車販売台数(9月)　　4.4％


＜海外＞
14:00　印・製造業PMI(9月)　　52.3
17:00　欧・ユーロ圏製造業PMI(9月)　　58.7
18:00　欧・ユーロ圏消費者物価コア指数(9月)　　1.6％
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(9月)　　1.27％
21:30　米・個人所得(8月)　0.2％　1.1％
21:30　米・個人消費支出(8月)　0.7％　0.3％
21:30　米・個人消費支出(PCE)価格コア指数(8月)　3.6％　3.6％
22:00　ブ・製造業PMI(9月)　　53.6
22:45　米・製造業PMI(9月)　　60.5
23:00　米・建設支出(8月)　0.3％　0.3％
23:00　米・ミシガン大学消費者マインド指数(9月)　71　71
23:00　米・ISM製造業景況指数(9月)　59.7　59.9
25:00　露・GDP(4-6月)　　10.5％
27:00　ブ・貿易収支(9月)　51.00億ドル　76.65億ドル


米・自動車販売(9月、2日までに)　1335万台　1306万台

中・株式市場は祝日のため休場(国慶節、7日まで)

香港・株式市場は祝日のため休場(国慶節)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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