

*06:30JST 今日の注目スケジュール：有効求人倍率、日銀短観、製造業PMIなど

＜国内＞

08:30 有効求人倍率(8月) 1.14倍 1.15倍

08:30 失業率(8月) 2.9％ 2.8％

08:50 日銀短観(大企業製造業DI)(7-9月) 13 14

08:50 日銀金融政策決定会合における主な意見(9月21、22日分)

09:30 製造業PMI(9月) 51.2

14:00 消費者態度指数(9月) 38.7 36.7

14:00 自動車販売台数(9月) 4.4％



＜海外＞

14:00 印・製造業PMI(9月) 52.3

17:00 欧・ユーロ圏製造業PMI(9月) 58.7

18:00 欧・ユーロ圏消費者物価コア指数(9月) 1.6％

20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(9月) 1.27％

21:30 米・個人所得(8月) 0.2％ 1.1％

21:30 米・個人消費支出(8月) 0.7％ 0.3％

21:30 米・個人消費支出(PCE)価格コア指数(8月) 3.6％ 3.6％

22:00 ブ・製造業PMI(9月) 53.6

22:45 米・製造業PMI(9月) 60.5

23:00 米・建設支出(8月) 0.3％ 0.3％

23:00 米・ミシガン大学消費者マインド指数(9月) 71 71

23:00 米・ISM製造業景況指数(9月) 59.7 59.9

25:00 露・GDP(4-6月) 10.5％

27:00 ブ・貿易収支(9月) 51.00億ドル 76.65億ドル



米・自動車販売(9月、2日までに) 1335万台 1306万台

中・株式市場は祝日のため休場(国慶節、7日まで)

香港・株式市場は祝日のため休場(国慶節)



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》