CCTVの中国語学習番組で、中国語学習とマカオ擬似旅行を同時に楽しむ!

新型コロナウイルスにより海外渡航が難しくなって2年近い月日が過ぎた。旅行や留学を語学学習のモチベーションとして頑張っている人にとっては、辛い日々が続いている。中国中央電視台(CCTV)で以前放送されていた「万里海疆快楽行」は、中国語を学びながら中国各地の観光スポットを擬似旅行できる優れた番組だ。この記事でも、これまでに上海と香港の放送回を使って、上海や香港を擬似旅行しながら中国語を学んできた。

今回は、マカオの擬似旅行を楽しみながら学習を進めたい。2018年の港珠澚大橋の開通により、香港、マカオ、珠海間の移動が便利になった。今後、当該エリアは、観光・経済・政治など様々な分野でますます注目が高まることが予想される。

■番組の内容と学習方法

「第270回、マカオの建築」は、マカオの建築物を紹介しながら会話が展開していく。マカオにある特徴的な中洋折衷の建築物を訪ね、よく使う言い回しや成語について、英訳も併記して説明している。重要なフレーズは、女性アナウンサーが2回繰り返して発音するので、後に付いて練習してみよう。(番組の最後に出題されるクイズの答えを文末に記載したので、トライしてみよう!)





●1. よく使う言い回しや単語

・「一下儿yī xià ér」…ちょっと。すぐに。

例文:你怎么一下儿就看出来了

英语:Eh,how did you find it out so quickly.

*「一yī」は、後に四声が続く場合、二声に変わるので、実際には「一下儿yí xià ér」と発音する。

「一的変調」



●2.成語

・「截然不同jié rán bù tóng]」…はっきりと異なっている。かなり違う。

例文:这两种建筑风格截然不同

英語:There two architectural styles are completely different from each other.

●3.観光スポットの紹介。

・「岗顶剧院Gǎng dǐng jù yuàn」ドン・ペドロ5世劇場

中国的第一家欧式剧院,也是澳门唯一一家仿欧式的剧院

中国で最初の西洋式劇場であり、また、マカオで唯一の西洋の劇場を模した建築物である。

*「岗顶Gǎng dǐng 」のように、三声が続く場合、最初の漢字は二声の発音に変わる。3つ以上続いた場合は、最後の漢字以外は全て二声になる。(例:「佼佼者 jiǎo jiǎo zhě」は、二声、二声、三声に変調する)

・「卢家大屋lú jiādà wū」盧家大屋(盧家屋敷)

完全是中国岭南的建筑风格,但也有着西方装饰的影子,体现了中西方文化融合的特点。

完全に中国嶺南地方の建築スタイルだが、西洋装飾も施され、中欧文化が融合しているのが特徴だ。

・「港務局大楼gǎng wù jú dà lóu 」

建于1874年的港务局大楼是由意大利人设计,带有阿拉伯人风格,供印度人居住的建筑。

1874年に建てられた港務局大楼は、イタリア人が設計したアラビア風の建築物で、インド人が住むために建てられた。

●4. その他、覚えておきたい便利な単語、言い回し

・「真不愧是个bù kuìshì gě」:さすが

真不愧是个多种文化相互融洽渗透的地方。

さすが、多様な文化が相互に溶け合っている場所だ。

・「只可惜zhǐkěxī」:残念だ

只可惜澳门还有很多建筑,我们还没来得及细细观察。

マカオにはまだまだ多くの建築物があるのに、じっくり見学する時間が無くて残念だ。

マカオは、16世紀半ばにはポルトガル人が居住し、アジアの交易の拠点として発展を始めている。域内に中洋折衷の遺構が多く点在し、「マカオ歴史地区」という名称でユネスコの世界遺産にも登録されている。香港は現在でもアジアの重要な経済的拠点として賑わう都市だが、マカオは落ち着いた佇まいを見せる静かな街だ。変わり続ける香港と対照的に、変わらない魅力を持つマカオ、ぜひ訪れてみてほしい。

クイズの答え:B、行家(専門家、エキスパート)(記事:薄井由・記事一覧を見る)