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Apple、iTunes for Windows 12.12を再リリース
記事提供元：スラド
headless 曰く、 Apple が iTunes for Windows 12.12 を再リリースしている。
先日リリースされた iTunes for Windows 12.12.0.6 では環境によって起動しない問題が発生した。そのため、Apple は Webサイトで提供するインストーラーを旧バージョンに差し替え、Microsoft Store での公開を停止していた。
現在 Apple の Web サイトではバージョン 12.12.1.1 のインストーラーが提供されており、旧バージョンを起動するとバージョン 12.12.1.1 への更新が提案される。Microsoft Store でも復活した。
なお、iTunes for Windows 12.12 では ImageIO の任意コード実行脆弱性 2 件 (CVE-2021-30835 / CVE-2021-30847) と WebKit の任意コード実行脆弱性 1 件 (CVE-2021-30849) が修正されている(リリースノート)。
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※この記事はスラドから提供を受けて配信しています。
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