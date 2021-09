エミ×シャカのサイドゴアブーツ、クリーンなオフホワイトで - 難燃×撥水加工でアウトドアにも

エミ(emmi)とシャカ(SHAKA)のコラボレーションによるサイドゴアブーツが登場。2021年9月23日(木)より全国のエミ店舗にて発売される。

■エミ×シャカ、高機能サイドゴアブーツをオフホワイトで

エミとシャカのコラボレーションサイドゴアブーツ「トレックチェルシー AT フォー エミ(TREK CHELSEA AT for emmi)」のベースとなったのは、2021年秋冬シーズンにシャカが初めてリリースするサイドゴアブーツ「トレックチェルシー AT(TREK CHELSEA AT)」。アッパーに難燃加工と撥水加工を施した、デイリーはもちろんキャンプやBBQなどアウトドアシーンへも適応する高機能な一足だ。

「トレックチェルシー AT フォー エミ」は、そんな「トレックチェルシー AT」をオフホワイトカラーで別注。エミらしいクリーンなルックスに仕上げた。また、サイドゴア部分にはエミのネームを配している点もコラボレーションならではのポイントとなっている。

■詳細

エミ×シャカ「トレックチェルシー AT フォー エミ」

発売日:2021年9月23日(木)

販売店舗:全国のエミ店舗およびオフィシャルオンラインストア

価格:15,180円

サイズ:22/23/24/25cm