

*08:15JST 9/24

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（34764.82、+506.50）

・ナスダック総合指数は上昇（15052.24、+155.40）

・シカゴ日経先物は上昇（30100、大阪比+580）

・1ドル110円30-40銭

・SOX指数は上昇（3457.45、+45.43）

・VIX指数は低下（18.63、-2.24）

・米原油先物は上昇（73.30、+1.07）

・次期首相による大型経済対策への期待

・海外コロナワクチン接種の進展

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・日経平均は下落（29639.40、-200.31）

・米長期金利は上昇

・中国企業の信用不安

・コロナ変異種の感染拡大

・新政権発足までの政治空白

・国内ワクチン不足

留意事項

・消費者物価指数（8月）

・製造業PMI（9月）

・国債買いオペ

・スーパーマーケット売上高（8月）

・全国百貨店売上高（8月）

・レナサイエンスが新規上場

・独IFO企業景況感指数（9月）

・米新築住宅販売件数（8月）

・日米豪印4カ国戦略対話（クアッド）初の対面首脳会議

・米FRBオンラインイベントにパウエル議長やクラリダ副議長らが参加

・南アフリカは休場《ST》