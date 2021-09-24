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9/24の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:15JST 9/24
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（34764.82、+506.50）
・ナスダック総合指数は上昇（15052.24、+155.40）
・シカゴ日経先物は上昇（30100、大阪比+580）
・1ドル110円30-40銭
・SOX指数は上昇（3457.45、+45.43）
・VIX指数は低下（18.63、-2.24）
・米原油先物は上昇（73.30、+1.07）
・次期首相による大型経済対策への期待
・海外コロナワクチン接種の進展
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・日経平均は下落（29639.40、-200.31）
・米長期金利は上昇
・中国企業の信用不安
・コロナ変異種の感染拡大
・新政権発足までの政治空白
・国内ワクチン不足
留意事項
・消費者物価指数（8月）
・製造業PMI（9月）
・国債買いオペ
・スーパーマーケット売上高（8月）
・全国百貨店売上高（8月）
・レナサイエンスが新規上場
・独IFO企業景況感指数（9月）
・米新築住宅販売件数（8月）
・日米豪印4カ国戦略対話（クアッド）初の対面首脳会議
・米FRBオンラインイベントにパウエル議長やクラリダ副議長らが参加
・南アフリカは休場《ST》
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