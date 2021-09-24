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今日の注目スケジュール：製造業PMI、全国百貨店売上高、米新築住宅販売件数など

2021年9月24日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：製造業PMI、全国百貨店売上高、米新築住宅販売件数など
＜国内＞
08:30　消費者物価コア指数(8月)　0％　-0.2％
09:30　製造業PMI(9月)　　52.7
09:30　サービス業PMI(9月)　　42.9
09:30　総合PMI(9月)　　45.5
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年、残存25年超)(日本銀行)
14:00　スーパーマーケット売上高(8月)　　4.6％
14:30　全国百貨店売上高(8月)　　4.2％
14:30　東京地区百貨店売上高(8月)　　8.0％


レナサイエンスが東証マザーズに新規上場(公開価格:670円)


＜海外＞
07:45　NZ・貿易収支(8月)　　-4.02億NZドル
17:00　独・IFO企業景況感指数(9月)　98.5　99.4
21:00　ブ・拡大消費者物価指数(IPCA-15)(9月)　　0.89％
21:30　ブ・経常収支(8月)　　-15.84億ドル
21:30　ブ・海外直接投資(8月)　　61.03億ドル
23:00　米・新築住宅販売件数(8月)　71.3万戸　70.8万戸


米・日米豪印4カ国戦略対話(Quadrilateral Security Dialogue、クアッド)初の対面首脳会議

米・FRBがオンラインイベント開催(パウエル議長、クラリダ副議長、ボウマン理事が参加)

米・クリーブランド連銀総裁が講演


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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