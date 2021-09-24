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今日の注目スケジュール：製造業PMI、全国百貨店売上高、米新築住宅販売件数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：製造業PMI、全国百貨店売上高、米新築住宅販売件数など
＜国内＞
08:30 消費者物価コア指数(8月) 0％ -0.2％
09:30 製造業PMI(9月) 52.7
09:30 サービス業PMI(9月) 42.9
09:30 総合PMI(9月) 45.5
10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年、残存25年超)(日本銀行)
14:00 スーパーマーケット売上高(8月) 4.6％
14:30 全国百貨店売上高(8月) 4.2％
14:30 東京地区百貨店売上高(8月) 8.0％
レナサイエンスが東証マザーズに新規上場(公開価格:670円)
＜海外＞
07:45 NZ・貿易収支(8月) -4.02億NZドル
17:00 独・IFO企業景況感指数(9月) 98.5 99.4
21:00 ブ・拡大消費者物価指数(IPCA-15)(9月) 0.89％
21:30 ブ・経常収支(8月) -15.84億ドル
21:30 ブ・海外直接投資(8月) 61.03億ドル
23:00 米・新築住宅販売件数(8月) 71.3万戸 70.8万戸
米・日米豪印4カ国戦略対話(Quadrilateral Security Dialogue、クアッド)初の対面首脳会議
米・FRBがオンラインイベント開催(パウエル議長、クラリダ副議長、ボウマン理事が参加)
米・クリーブランド連銀総裁が講演
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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