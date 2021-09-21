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今日の注目スケジュール：日銀政策委員会・金融政策決定会合、米住宅着工件数、米連邦公開市場委員会など

2021年9月21日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：日銀政策委員会・金融政策決定会合、米住宅着工件数、米連邦公開市場委員会など
＜国内＞
15:00　工作機械受注(8月)　　86,2％


日銀政策委員会・金融政策決定会合(1日目)

新型コロナ感染症対応の金融支援特別オペ(日本銀行)


＜海外＞
16:20　インドネシア・中央銀行が政策金利発表　3.50％　3.50％
21:00　ハンガリー・中央銀行が政策金利発表　1.75％　1.50％
21:30　米・住宅着工件数(8月)　154.3万戸　153.4万戸
21:30　米・住宅建設許可件数(8月)　159.5万戸　163.0万戸
21:30　米・経常収支(4-6月)　-1900億ドル　-1957億ドル


米・連邦公開市場委員会(FOMC)(22日まで)

経済協力開発機構(OECD)が世界経済見通しを公表

国連総会一般討論(27日まで)、バイデン米大統領らが演説

米・「モーターベラ」プレスデー(22日まで、一般公開は23-26日)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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