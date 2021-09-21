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今日の注目スケジュール：日銀政策委員会・金融政策決定会合、米住宅着工件数、米連邦公開市場委員会など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：日銀政策委員会・金融政策決定会合、米住宅着工件数、米連邦公開市場委員会など
＜国内＞
15:00 工作機械受注(8月) 86,2％
日銀政策委員会・金融政策決定会合(1日目)
新型コロナ感染症対応の金融支援特別オペ(日本銀行)
＜海外＞
16:20 インドネシア・中央銀行が政策金利発表 3.50％ 3.50％
21:00 ハンガリー・中央銀行が政策金利発表 1.75％ 1.50％
21:30 米・住宅着工件数(8月) 154.3万戸 153.4万戸
21:30 米・住宅建設許可件数(8月) 159.5万戸 163.0万戸
21:30 米・経常収支(4-6月) -1900億ドル -1957億ドル
米・連邦公開市場委員会(FOMC)(22日まで)
経済協力開発機構(OECD)が世界経済見通しを公表
国連総会一般討論(27日まで)、バイデン米大統領らが演説
米・「モーターベラ」プレスデー(22日まで、一般公開は23-26日)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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