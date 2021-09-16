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出来高変化率ランキング（10時台）～GA TECH、日鋳造などがランクイン

2021年9月16日 10:41

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記事提供元：フィスコ


*10:41JST 出来高変化率ランキング（10時台）～GA TECH、日鋳造などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[9月16日　10:31　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<9115> 明治海　　　　　　 4012700 　577380　 594.98% 12.72%
<7034> プロレド　　　　　　472100 　68240　 591.82% -12.83%
<3491>* GA TECH　　　　918500 　171500　 435.57% -25.49%
<9130> 共栄タ　　　　　　　391200 　77720　 403.35% 6.93%
<1557> SPDR500　　　　　　78534 　21804.2　 260.18% 0.21%
<9362> 兵機海　　　　　　　111300 　32000　 247.81% 12.73%
<6630> ヤーマン　　　　　　3817300 　1101720　 246.49% -1.55%
<5609>* 日鋳造　　　　　　　749200 　236660　 216.57% 7.95%
<9171> 栗林船　　　　　　　465900 　156580　 197.55% 9.8%
<4011> ヘッドウォータ　　　187300 　63500　 194.96% 6.56%
<4593> ヘリオス　　　　　　752200 　272480　 176.06% -8.99%
<9308> 乾汽船　　　　　　　1583100 　591340　 167.71% 12.4%
<9110> ユナイテド海　　　　1741300 　651000　 167.48% 9.43%
<3290> SIA不動産　　　　3130 　1336.8　 134.14% 0.03%
<6905> コーセル　　　　　　395400 　171120　 131.07% -12.05%
<1320>* ETF225　　　　　　　90179 　39302.2　 129.45% 0%
<7095> MacbeeP　　　281000 　127240　 120.84% -1.65%
<9119>* 飯野海　　　　　　　2425700 　1129240　 114.81% 3.72%
<5185> フコク　　　　　　　123400 　57980　 112.83% 4.31%
<1595> NZAMJリート　　48820 　23394　 108.69% 0.28%
<7187> ジェイリース　　　　1794800 　885920　 102.59% 7.62%
<4406> 日理化　　　　　　　3712000 　1863160　 99.23% 5.9%
<4598> DELTA-P　　　82400 　42680　 93.06% -1.37%
<9363> 大運　　　　　　　　431300 　227760　 89.37% 5.42%
<5208> 有沢製　　　　　　　175600 　92860　 89.1% -3.12%
<9073> 京極運　　　　　　　38700 　20660　 87.32% 2.82%
<6335> 東京機　　　　　　　2639500 　1491420　 76.98% 6.18%
<6620>* 宮越HD　　　　　　404700 　231680　 74.68% -14.49%
<9941>* 太洋物　　　　　　　30800 　19400　 58.76% 3.7%
<7370>* Enjin　　　　　1383300 　910960　 51.85% -4.98%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》

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