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出来高変化率ランキング（10時台）～GA TECH、日鋳造などがランクイン
*10:41JST 出来高変化率ランキング（10時台）～GA TECH、日鋳造などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [9月16日 10:31 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<9115> 明治海 4012700 577380 594.98% 12.72%
<7034> プロレド 472100 68240 591.82% -12.83%
<3491>* GA TECH 918500 171500 435.57% -25.49%
<9130> 共栄タ 391200 77720 403.35% 6.93%
<1557> SPDR500 78534 21804.2 260.18% 0.21%
<9362> 兵機海 111300 32000 247.81% 12.73%
<6630> ヤーマン 3817300 1101720 246.49% -1.55%
<5609>* 日鋳造 749200 236660 216.57% 7.95%
<9171> 栗林船 465900 156580 197.55% 9.8%
<4011> ヘッドウォータ 187300 63500 194.96% 6.56%
<4593> ヘリオス 752200 272480 176.06% -8.99%
<9308> 乾汽船 1583100 591340 167.71% 12.4%
<9110> ユナイテド海 1741300 651000 167.48% 9.43%
<3290> SIA不動産 3130 1336.8 134.14% 0.03%
<6905> コーセル 395400 171120 131.07% -12.05%
<1320>* ETF225 90179 39302.2 129.45% 0%
<7095> MacbeeP 281000 127240 120.84% -1.65%
<9119>* 飯野海 2425700 1129240 114.81% 3.72%
<5185> フコク 123400 57980 112.83% 4.31%
<1595> NZAMJリート 48820 23394 108.69% 0.28%
<7187> ジェイリース 1794800 885920 102.59% 7.62%
<4406> 日理化 3712000 1863160 99.23% 5.9%
<4598> DELTA-P 82400 42680 93.06% -1.37%
<9363> 大運 431300 227760 89.37% 5.42%
<5208> 有沢製 175600 92860 89.1% -3.12%
<9073> 京極運 38700 20660 87.32% 2.82%
<6335> 東京機 2639500 1491420 76.98% 6.18%
<6620>* 宮越HD 404700 231680 74.68% -14.49%
<9941>* 太洋物 30800 19400 58.76% 3.7%
<7370>* Enjin 1383300 910960 51.85% -4.98%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》
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