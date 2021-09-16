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暗号資産（仮想通貨）のイベントスケジュール：9月16日更新【フィスコ・ビットコインニュース】
記事提供元：フィスコ
*08:58JST 暗号資産（仮想通貨）のイベントスケジュール：9月16日更新【フィスコ・ビットコインニュース】
9月16日：Bakktのビットコイン先物SQ（日本時間9月17日）
9月20日-9月22日：Mainnet 2021（開催地：ニューヨーク）
9月22日：Cryptocurrency, Blockchain and Bitcoin Conference（開催地：ハリスバーグ）
9月22日-9月23日：Blockchain Expo North America 2021（開催地：サンタクララ）
9月24日：CMEのビットコイン・オプション、ビットコイン先物SQ（日本時間9月25日午前1時）
9月27日-9月29日：CoinAgenda Europe（開催地：モナコ）
9月28日-9月29日：Club Fest（オンライン）
10月5日-10月7日：CoinGeek Conference: It’s About Time（開催地：ニューヨーク）
10月7日-10月8日：TOKEN 2049 Europe（開催地：ロンドン）
10月8日-10月9日：Crypto Gibraltar（開催地：ジブラルタル）
10月12日：Bakktのビットコイン・オプションSQ（日本時間10月13日）
10月14日：Bakktのビットコイン先物SQ（日本時間10月15日）
10月13日-10月14日：World Blockchain Summit- Dubai（開催地：ドバイ）
10月15日-10月17日：The Conscious Crypto Event For Traders（オンライン）《TY》
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