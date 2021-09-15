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【M&A速報：2021/09/15（2）】Sun Asterisk、コンテンツプラットフォーム事業展開のTrysを買収
記事提供元：フィスコ
*16:42JST 【M&A速報：2021/09/15（2）】Sun Asterisk、コンテンツプラットフォーム事業展開のTrysを買収
■Sun Asterisk<4053>、ゲーム開発・運営等コンテンツプラットフォーム事業を展開するTrysを買収
■リスクモンスター<3768>子会社のリスモン・マッスル・データ、BPOサービス事業のシップスを買収
■ディ・アイ・システム<4421>、システム開発受託事業のステップコムを買収
■AIコンサルティング・ソリューション提供のALGO ARTIS、シリーズAで総額4.28億円の資金調達を実施
■アルコール飲料メーカーの英ディアジオ社、鹿児島県でシングルモルトウイスキー製造の小正嘉之助蒸溜所に出資
■IDOM<7599>、子会社でBMW社製乗用車販売のモトーレングローバルなどを譲渡
■メイホーHD<7369>傘下のメイホーエクステック、新潟県上越市を中心に工事受託の有坂建設を買収
■メイホーHD<7369>傘下のメイホーエンジニアリング、北海道函館市中心に建設コンサルタント業展開のノース技研を買収
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《FA》
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