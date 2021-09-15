

*16:42JST 【M&A速報：2021/09/15（2）】Sun Asterisk、コンテンツプラットフォーム事業展開のTrysを買収

■Sun Asterisk<4053>、ゲーム開発・運営等コンテンツプラットフォーム事業を展開するTrysを買収

■リスクモンスター<3768>子会社のリスモン・マッスル・データ、BPOサービス事業のシップスを買収

■ディ・アイ・システム<4421>、システム開発受託事業のステップコムを買収

■AIコンサルティング・ソリューション提供のALGO ARTIS、シリーズAで総額4.28億円の資金調達を実施

■アルコール飲料メーカーの英ディアジオ社、鹿児島県でシングルモルトウイスキー製造の小正嘉之助蒸溜所に出資

■IDOM<7599>、子会社でBMW社製乗用車販売のモトーレングローバルなどを譲渡

■メイホーHD<7369>傘下のメイホーエクステック、新潟県上越市を中心に工事受託の有坂建設を買収

■メイホーHD<7369>傘下のメイホーエンジニアリング、北海道函館市中心に建設コンサルタント業展開のノース技研を買収

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《FA》