タンゴヤ　大幅に3日続伸、22年7月期の営業利益予想4.11億円、前期末配当を19円に増額修正／新興市場スナップショット



*09:28JST <7126> タンゴヤ 1589 +147

大幅に3日続伸。22年7月期の営業利益予想を4.11億円と発表している。収益認識に関する会計基準の適用を開始するため、前期比増減率は非開示。好条件な立地へ出店やオーダーアイテムの充実などを推進する。年間配当予想は未定。適用前となる21年7月期の営業利益は売上総利益の改善を受けて前期比59.6％増の3.09億円で着地し、期末配当を従来予想の15.71円から19.00円（前期末実績は14.00円）に増額修正した。年間配当は同額。《FA》